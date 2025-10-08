Upland - Real Estate Simulator APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 24.2 MB
- Üretici Uplandme, inc
-
Sanal emlak alım satımı yapabildiğiniz Upland - Real Estate Simulator APK, Android cihazlar için geliştirilen bir Metaverse oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Upland'in en ayırt edici özelliği, sanal dünyasının (metaverse) gerçek dünya haritalarına tam olarak eşlenmiş olmasıdır. Oyuncular, San Francisco, New York gibi gerçek şehirlerdeki adreslere karşılık gelen sanal arsalar satın alır.
- Oyunun ekonomisi, oyuncu odaklıdır. Oyun içi ana para birimi UPX'tir. Oyuncular, sahip oldukları mülklerden günlük kira geliri (UPX) elde ederler ve bu birikimlerini yeni mülkler satın almak veya binalar inşa etmek için kullanırlar.
- Upland, sadece arsa almaktan ibaret değildir. Oyuncular, mülklerinin değerini artırmak için Spark adı verilen bir kaynak kullanarak arazilerine yapılar inşa edebilir (evler, iş yerleri, stadyumlar).
Upland - Real Estate Simulator APK, sanal emlak alım satımı üzerine kurulu olan bir simülasyon oyundur. Metaverse oyunu olarak da adlandırabileceğimiz Upland APK, gerçek dünya haritasını tam olarak içerisinde barındırıyor ve oyunculara sanal emlak deneyimi sunuyor.
Oynadıkça kazanç sağladığınız bu oyunda, UPX para birimini kullanıyorsunuz. Gitgide mülk kapasitenizi artırmalı ve kazancınızı da doğru orantıda yükseltmelisiniz. Yeni binalar satın almak ve inşa etmek için servetinizi büyütün ve birikiminizi doğru kullanın.
Upland - Real Estate Simulator APK İndir
Büyük ölçüde Monopoly'ye benzeyen Upland - Real Estate Simulator APK, kira geliri ve al-sat üzerinde durmaktadır. Kendinizi bu gelirlerle büyütebilir ve mülk ticareti yapabilirisiniz. Ayrıca, oyuncular mülklerini dolar para karşılığında diğer oyunculara satabilir ve gerçek paraya çevirebilir.
En çok emlak alım satımına odaklanılsa da, çeşitli inşaatlar ve aktiviteler de yapabilmektesiniz. Mülklerinize Spark adı verilen kaynağı kullanarak binalar inşa edebilir ve değerini artırabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra hazine avlarına katılabilir, araba yarışı yapabilir veya topluluk etkinliklerine katılabilir.
Siz de Upland - Real Estate Simulator APK indirin ve Android cihazlarınızda Metaverse deneyimi yaşayın!
Sıkça Sorulan Sorular
Upland tam olarak ne tür bir oyundur?
Upland, oyna-kazan (P2E) modeline sahip, gerçek dünya haritaları üzerine kurulu bir metaverse ve sanal emlak ticaret oyunudur. Oyun, büyük ölçüde Monopoly'ye benzer, ancak aldığınız her sanal arsa, gerçek bir adrese karşılık gelir ve bir NFT olarak size aittir.
Oyundaki ana para birimi nedir ve mülklerden nasıl kazanılır?
Oyundaki ana oyun içi para birimi UPX'tir. Mülklerden para kazanmanın ana yolu al-sat yapmaktır. Ayrıca, sahip olduğunuz mülklerden kira geliri elde edebilirsiniz.
NFT'ler ve mülk sahipliği ne anlama geliyor?
Upland, EOS blockchain'i üzerine kurulmuştur. Oyunda satın aldığınız her arsa, size tam dijital sahiplik veren bir NFT (Non-Fungible Token) olarak kaydedilir. Bu, mülklerinizin takas edilebilir, satılabilir ve değeri artırılabilir dijital varlıklar olduğu anlamına gelir.
UPX tokenlerini gerçek paraya çevirebilir miyim?
Evet. Oyuncular, kazandıkları UPX tokenlerini oyunun içindeki mekanizmalar aracılığıyla kullanabilir veya mülklerini USD (gerçek para) karşılığında diğer oyunculara satma imkanına sahiptir. Bu, Upland'i bir "oyna-kazan" (P2E) platformu yapan temel özelliktir.
Oyunda sadece arsa mı alınıyor, yoksa başka şeyler de yapılabilir mi?
Başlangıçta emlak alım satımı odakta olsa da, Upland sürekli gelişen bir metaverse'tür. Bu sayede inşaat yapabilir, sanal dükkanlar açabilir ve çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz.