Sanal emlak alım satımı yapabildiğiniz Upland - Real Estate Simulator APK, Android cihazlar için geliştirilen bir Metaverse oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Upland'in en ayırt edici özelliği, sanal dünyasının (metaverse) gerçek dünya haritalarına tam olarak eşlenmiş olmasıdır. Oyuncular, San Francisco, New York gibi gerçek şehirlerdeki adreslere karşılık gelen sanal arsalar satın alır.

Oyunun ekonomisi, oyuncu odaklıdır. Oyun içi ana para birimi UPX'tir. Oyuncular, sahip oldukları mülklerden günlük kira geliri (UPX) elde ederler ve bu birikimlerini yeni mülkler satın almak veya binalar inşa etmek için kullanırlar.

Upland, sadece arsa almaktan ibaret değildir. Oyuncular, mülklerinin değerini artırmak için Spark adı verilen bir kaynak kullanarak arazilerine yapılar inşa edebilir (evler, iş yerleri, stadyumlar).

Upland - Real Estate Simulator APK, sanal emlak alım satımı üzerine kurulu olan bir simülasyon oyundur. Metaverse oyunu olarak da adlandırabileceğimiz Upland APK, gerçek dünya haritasını tam olarak içerisinde barındırıyor ve oyunculara sanal emlak deneyimi sunuyor.

Oynadıkça kazanç sağladığınız bu oyunda, UPX para birimini kullanıyorsunuz. Gitgide mülk kapasitenizi artırmalı ve kazancınızı da doğru orantıda yükseltmelisiniz. Yeni binalar satın almak ve inşa etmek için servetinizi büyütün ve birikiminizi doğru kullanın.

Upland - Real Estate Simulator APK İndir

Büyük ölçüde Monopoly'ye benzeyen Upland - Real Estate Simulator APK, kira geliri ve al-sat üzerinde durmaktadır. Kendinizi bu gelirlerle büyütebilir ve mülk ticareti yapabilirisiniz. Ayrıca, oyuncular mülklerini dolar para karşılığında diğer oyunculara satabilir ve gerçek paraya çevirebilir.

En çok emlak alım satımına odaklanılsa da, çeşitli inşaatlar ve aktiviteler de yapabilmektesiniz. Mülklerinize Spark adı verilen kaynağı kullanarak binalar inşa edebilir ve değerini artırabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra hazine avlarına katılabilir, araba yarışı yapabilir veya topluluk etkinliklerine katılabilir.

Siz de Upland - Real Estate Simulator APK indirin ve Android cihazlarınızda Metaverse deneyimi yaşayın!