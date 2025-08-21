Valorant Mobile APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz kapsamlı bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Riot Games'in popüler FPS oyunu olan Valorant Mobile APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz taktiksel nişancı oyunudur. İlk olarak PC platformuna özel olarak geliştirilen Valorant, mobil oyuncuları da unutmadı. İlgi çekici oynanışı ve kendine özgü karakterleriyle ön plana çıkan bu oyunda, farklı oyun modlarını deneyimleyebilir ve harika bir aksiyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

İster tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz 5v5 maçlara katılın, herkesin tek olduğu ölüm maçlarında kendinizi geliştirin veya dönemsel olarak çıkış yapan modlarda arkadaşlarınızla eğlenin.

Her biri kendine özgü yeteneklere ve silahlara sahip olan karakterler Valorant Mobile APK'nın yapı taşını oluşturmaktadır. Her ne kadar FPS oyunlarında silah kullanımı ön planda olsa da, Valorant'ta yetenek kullanımı ve strateji de oldukça önemlidir. Karakterinizin özelliklerini en iyi şekilde kullanmalı ve takımınızı en iyi şekilde kurmalısınız.

Valorant Mobile APK İndir

Karakterler ve taktiksel çeşitliliğin yanı sıra kapsamlı harita seçenekleri de oyunun içerisinde bulunuyor. Her haritada farklı bir hava yaşayacak ve yüzlerce strateji geliştirmeniz gerekecektir.

PC versiyonu ile neredeyse aynı yapıda olan Valorant Mobile APK, oynanış tarafında sizi biraz zorlayabilir. Karakter özellikleri, silah kullanımı, hareket tuşları ve diğer kontrollere alışmanız zaman alabilir. Lakin, kontrolleri istediğiniz gibi konumlandırabilir veya mobil cihazlara entegre olan kumandaları kullanabilirsiniz.

Siz de Valorant Mobile APK indirin ve taktiksel açıdan kapsamlı bir FPS deneyimi yaşayın!

Valorant Mobile Oyunu Özellikleri