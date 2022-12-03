Valorant Bağlantı Hatası Nasıl Çözülür?

Valorant bağlantı hatası, oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyen en can sıkıcı problemler arasında yer alıyor. Bu yazıda popüler FPS oyununda ortaya çıkan problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli çözüm yöntemlerini sıraladık.

Oyun sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Riot Games'in geliştirdiği ve yayımladığı Valorant, oynaması ücretsiz olarak yayımlandıktan kısa süre sonra tüm dünyada popüler hâle geldi. Çok sayıda karakterin yer aldığı ve her karakterin çeşitli yeteneklere sahip olduğu oyunda bazen bazı sorunlar yaşanabiliyor.

FPS türündeki başarılı video oyununda karşılaşılan sorunlar arasında bağlantı hatası da bulunuyor. Peki, bu can sıkıcı problemi çözmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor? Hazırladığımız rehberde sorunun düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri ve bu yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıkladık.

Valorant Bağlantı Hatası İçin Çözüm Yöntemleri

Valorant'ın sunucu durumunu kontrol edin.

Valorant istemcisini kapatıp açın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Vanguard'ı silip yeniden yükleyin.

Modemi kapatıp açın.

Antivirüsü geçici süreliğine kapatın.

Valorant'ı silip yeniden yükleyin.

Yukarıda dünya çapında çok popüler olan FPS oyununda meydana gelen bağlantı probleminin çözülmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer Valorant tarzında bir oyun oynamak isterseniz Valorant benzeri oyunlar listesine de göz atmayı unutmayın.

Valorant'ın Sunucu Durumunu Kontrol Edin

İki takımın mücadele ettiği FPS oyunu Valorant'ta bağlantı sorunu ile karşılaştığınızda uygulayabileceğiniz ilk yöntem Valorant'ın sunucu durumunu kontrol etmektir çünkü sunucu tarafında yaşanan bir problem, oyunda bağlantı hatası almanıza neden olabilir.

Valorant'ın sunucu durumu sayfasını ziyaret edebilir ve böylelikle sorunun sunucudan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Valorant'ın ve Riot Support'un resmi sosyal medya hesaplarına da göz atabilirsiniz. Eğer sunucu tarafında herhangi bir problem yoksa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Valorant İstemcisini Kapatıp Açın

Sunucu tarafında herhangi bir problem bulunmuyorsa muhtemelen sorun internet bağlantınızda veya bilgisayarınızda yer alan oyun dosyalarındadır. Bu sebepten ötürü Valorant istemcisini yeniden başlatmayı deneyin. İstemciyi kapatıp açtıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bilgisayarı Yeniden Başlatın

Valorant istemcisini kapatıp açtığınız hâlde Valorant'a bağlanmıyor problemi devam ediyorsa bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bu işlemi uyguladığınızda popüler FPS oyununun anti hile sistemi olan Vanguard da yeniden açılmış olacaktır. Dolayısıyla yeniden başlatma işlemi, sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Vanguard'ı Silip Yeniden Yükleyin

Görev çubuğundaki arama butonuna basın.

Kutucuğa Denetim Masası yazın ve aracın üzerine tıklayın.

Denetim Masası'ndaki "Programları kaldır" seçeneğini seçin.

Riot Vanguard'ın üzerine sağ tıklayın.

"Kaldır" seçeneğini seçin.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Valorant'a girin.

Can sıkıcı sorunun düzelmesi için uygulayabileceğiniz yöntemler arasında anti hile sistemi Vanguard'ı silip yeniden yüklemek de yer alıyor. Bu işlemi uygulayabilmek için ilk olarak görev çubuğunda yer alan arama butonuna tıklayın ve ardından kutucuğa Denetim Masası yazın.

Arama sonuçları üzerinden Denetim Masası'na girin. Daha sonra "Programları kaldır" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda liste üzerinden Riot Vanguard'ı bulun ve yazılımın üzerine sağ tıklayın. "Kaldır" seçeneğini seçin. Bu adımı uygulamanız hâlinde silme işlemi gerçekleşecek.

İşlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından Valorant isimli video oyununa girin. Can sıkıcı problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Modemi Kapatıp Açın

Valorant'a bağlanmıyor sorunu, internet bağlantısından kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenden dolayı modemi kapatıp açabilirsiniz. İlk önce modemin kapatma tuşuna basın. Daha sonra modemin fişini ve kablolarını çıkarın. Yaklaşık olarak 10 saniye boyunca bekledikten sonra fişi ve kabloları bağlayın. Son olarak modemi açın.

Antivirüsü Geçici Süreliğine Kapatın

Bilgisayarınızda yüklü olan güvenlik yazılımı, çevrim içi tabanlı video oyununda bağlantı problemine yol açıyor olabilir. Bu sebepten ötürü Valorant'a girmeden önce antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Bu adımı uyguladıktan sonra oyuna girin.

Valorant'ı Silip Yeniden Yükleyin

Valorant bağlantı hatası için uygulanabilecek bir yöntem daha bulunuyor. Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra söz konusu oyunu oynamaya çalışın.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan popüler FPS oyununda bazı kişilerin zaman zaman karşılaştığı bağlantı probleminin nasıl düzeltileceğini açıkladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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