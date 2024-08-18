Şüphesiz ülkemizde en çok oynanan ve konuşulan oyunlardan biri olan Valorant, çıkış yaptığı günden beridir hem dünyada hem de ülkemizde çokça oynanan bir yapım. Öyle ki, Türkiye artık bir “Valorant ülkesi” olarak bile anılıyor. Peki Valorant Türk oyunu mu? Valorant’ı Türkler mi yaptı? Gelin sizler için bu sıkça sorulan soruyu cevaplandıralım.

Valorant Türk Yapımı mı?

Hayır, Valorant; Los Angeles, Kaliforniya merkezli bir şirket olan Riot Games tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir oyundur. Riot Games’in de üst şirketi Çin devi Tencent Holdings’tir. Yani Valorant’ın Türk geliştiriciler ve şirketleri ile hiçbir ilgisi yoktur. Peki neden Valorant Türk oyunuymuş gibi bir algı var? Onu da izah edelim.

Valorant, Türkiye pazarına çok yatırım yapan ve bu pazarı çok önemseyen bir şirket. Dil bazında yerelleştirme, VP satın alma yöntemleri, yerel turnuvalar, sosyal medyada kullandıkları dil ve daha pek çok faktör Valorant’ı Türk oyunu gibi hissettiriyor. Özellikle de oyunda Türkçe seslendirme olması bile bu algıyı yaratmak için yeterli. Zira Türkçe altyazıya sahip oyunların sayısı epey artsa da Türkçe dublajlı yapımların sayısı epey az.

Tüm bunların üzerine bir de oyuna Türk karakter (Fade) eklenince oyundan hiç haberi olmayan bir kesim bile Valorant’ı Türk oyunu zannetmeye başladı. Oyunun yapımcısı Riot Games, League of Legends’tan beri zaten Türkiye’ye büyük önem gösteriyordu. League of Legends da tıpkı Valorant gibi ülkemizde epey sevilen bir oyundu.

League of Legends’tan ötürü Riot Games zaten Türkiye’yi tanıyordu. Valorant ile bu tanışıklık artık çok daha organik ve sıkı bir bağ haline geldi. Böylece “Valorant Türk oyunu” algısı zihinlerde daha çok yer etmeye başladı. Gerçek ise öyle değil tabii ki. Umuyoruz ileride Valorant kadar popüler bir oyun yapmayı ülke olarak başarabiliriz.

Valorant Türk oyunu mu sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Valorant’ı Türk oyunu mu zannediyordunuz? Valorant Türk oyunu olsaydı oyuna olan ilginizde bir değişiklik olur muydu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.