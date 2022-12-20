Vodafone Yanımda Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Vodafone Yanımda açılmıyor, ne yapabilirim sorusunu soran kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde karşı karşıya kaldığınız can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli çözüm yöntemleri bulunuyor.

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen Vodafone Yanımda uygulaması, Vodafone hattını kullanan çok sayıda kişi tarafından kullanılıyor çünkü uygulama, büyük bir kolaylık sağlarken aynı zamanda bazı avantajlar da sunuyor.

Söz konusu uygulama sayesinde fatura ödeyebilir, fatura detaylarına göz atabilir, TL yükleyebilir, TL bakiyesini görüntüleyebilir ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Hediye Çarkı ile dakika, internet gibi çeşitli ödüllere sahip olabilirsiniz.

Bazı kullanıcılar Vodafone Yanımda durduruldu hatası ile karşılaşabiliyor. Peki, bu sorunun düzeltilebilmesi için hangi yöntemlerin uygulanması gerekiyor? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Vodafone Yanımda Açılmıyor Sorununun Çözüm Yöntemleri

Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

İşletim sistemini güncelleyin.

Virüs taraması yapın.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Telefonu sıfırlayın.

Yukarıda Vodafone Yanımda durduruldu hatası ile karşılaşan kullanıcıların uygulayabileceği çeşitli yöntemler yer alıyor. Listede yer alan yöntemlere dair detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Akıllı Telefonu Yeniden Başlatın

Yeniden başlatma işlemi, elektronik cihazlarda bazı sorunların düzelmesini sağlayabiliyor. Bu nedenle ilk olarak akıllı telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Vodafone Yanımda'ya dokunun.

"Depolama" bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Uygulamanın önbelleğinde yer alan bazı dosyalar hasar almış olabilir. Bu durum, uygulamanın düzgün bir şekilde çalışmamasına yol açar. Dolayısıyla uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise uygulamanın önbelleğini temizlemektir.

Söz konusu yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak mobil cihazınızın ayarlar sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisine girin. Bu adımı uygulamanız hâlinde cihazınızda yüklü olan uygulamalar sıralanacaktır. Listeden Vodafone Yanımda'yı bulun ve üzerine dokunun.

Daha sonra "Depolama" bölümünü görüntüleyin ve hemen ardından "Önbelleği Sil" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde uygulamanın önbelleği kısa süre içerisinde silinecektir. İşlem tamamlandıktan sonra uygulamayı çalıştırmayı deneyin.

İşletim Sistemini Güncelleyin

Ayarlara girin.

Sistem kategorisini açın.

"Yazılım güncellemesi" bölümünü görüntüleyin.

Güncelleme işlemini yapın.

Can sıkıcı problem, mevcut olmayan işletim sistemi sürümünden kaynaklanıyor olabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için yazılım güncellemesi yapmayı deneyebilirsiniz.

İşletim sistemini güncellemek, veri kaybına neden olabileceğinden ötürü önce yedekleme işlemini yapabilirsiniz. Yedekleme tamamlandıktan sonra ayarlar sayfasında yer alan Sistem kategorisine girebilir ve ardından "Yazılım güncellemesi" bölümünü görüntüleyebilirsiniz. Açılan sayfadan güncellemeyi başlatabilirsiniz.

Virüs Taraması Yapın

Akıllı telefonunuza bulaşmış olan bir kötü amaçlı yazılım, cihazda yüklü olan mobil uygulamaların çalışmamasına yol açıyor olabilir. Virüs taraması yaparak akıllı telefonunuza virüs bulaşıp bulaşmadığını tespit edebilirsiniz.

Eğer cihazınızda güvenlik yazılımı yüklü değilse en iyi antivirüs programları listesine göz atabilirsiniz. Telefonunuzda kötü amaçlı yazılım olmadığı hâlde sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Ayarlara girin.

Uygulamalar bölümünü açın.

Vodafone Yanımda uygulamasının üzerine dokunun.

"Sil" butonuna basın.

Uygulama silindikten sonra tekrar yükleyin.

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise Vodafone Yanımda uygulamasını silip yeniden yüklemektir. Uygulamayı silmek için ilk olarak mobil cihazınızın ayarlar sayfasını açın. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar bölümünü ziyaret edin.

Cihazınızda yüklü olan uygulamaların sıralandığı bir liste ile karşılaşacaksınız. Listeden Vodafone Yanımda'yı bulun ve hemen ardından üzerine dokunun. Açılan sayfadan "Sil" butonuna basın. Yeniden yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Telefonu Sıfırlayın

Ayarlar sayfasını açın.

Sistem kategorisini görüntüleyin.

"Sıfırlama" bölümüne girin.

"Telefonu sıfırla" butonuna basın.

Söz konusu uygulama, yeniden yükleme işlemini yapmanıza rağmen açılmıyorsa akılı telefonunuzu sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Veri kaybı yaşamamak için sıfırlama işleminden önce yedekleme yapabilirsiniz.

Yedeklemeyi yaptıktan sonra ayarlar sayfasında bulunan Sistem kategorisine girebilir ve "Sıfırlama" bölümünü görüntüleyebilirsiniz. Açılan sayfa üzerinden "Telefonu sıfırla" butonuna basarak sıfırlama işlemini başlatabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleriyle Iletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazıda Vodafone Yanımda açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunu yanıtladık. Söz konusu problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Ayrıca hangi operatörün daha fazla kullanıldığını merak ediyorsanız hangi operatör daha çok kullanılıyor sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.