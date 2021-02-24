İnternet paketlerinin gerçekten de pahalı olduğu şu dönemlerde fırsatları kovalamak doğru bir adım olabilir. Sizler için oluşturduğumuz bu rehberimizde internet kazandıran uygulamalar listesi ile karşınızdayız. Peki ama internet paketi kazandıran uygulamalar hangileri?

Kullandığınız tarifedeki internet paketi ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, ele alabileceğiniz birkaç farklı senaryo var. Mesela tipik olarak yüksek veri tüketimi olan bazı uygulamalardaki kullanımlarınızı azaltmayı ya da bunlara veri sınırlandırması koymayı düşünebilirsiniz.

Tahmin edebileceğiniz üzere video ve görsel ağırlıklı mobil uygulamalar, internet kullanımının en yoğun olduğu uygulamalardır. Bu nedenle özellikle bu tip uygulamalardaki ayarlarınızı veri tasarrufuna yönelik olacak şekilde güncellemeniz, oldukça işe yarayacaktır.

Tabii alternatif olarak daha yüksek internet paketi içeren bir tarifeye geçmeyi ya da ücretsiz internet kazandıran uygulamalar kullanmayı düşünebilirsiniz. Hemen aşağıdaki listemizde, tam da bu süreçte işinize yarayacak olan bazı uygulamaları bir araya getirdik.

İnternet Kazandıran Uygulamalar Neler?

Turkcell Dijital Operatör

BİP

Paycell

Vodafone Yanımda

Türk Telekom Online İşlemler

1- Turkcell Dijital Operatör

Bütün Turkcell kullanıcılarının akıllı telefonunda olması gereken Dijital Operatör, pek çok farklı kampanya ile bol bol internet dağıtan uygulamaların başında geliyor. Salla Kazan'dan tutun da Hediye Havuzu'na kadar pek çok yerde internet veren bu uygulama, Turkcell ücretsiz internet kazandıran uygulamalar arasında en iyisi.

2- BİP

Son yıllarda hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi olan BİP, Turkcell kullanıcıları için pek çok fırsat vaat ediyor. BİP uygulamasını kullandıkça, mesaj attıkça ve gruplara katıldıkça bol bol internet kazanmanız mümkün hale geliyor.

3- Paycell

Harcama yaptıkça puan kazandıran ve kazandığınız bu puanlarla hediye çekinden internet paketine, alışveriş kuponundan konuşma paketine kadar pek çok şey alabilmenize olanak sunan Paycell, ücretsiz internet kazanmak için kullanabileceğiniz uygulamalardan birisi.

4- Vodafone Yanımda

Vodafone kullanıcılarının hatları ile ilgili tüm işlemleri tek bir uygulamada toplayan Yanımda, Vodafone ücretsiz internet kazandıran uygulamalar listesinde yer alıyor. Yapmanız gereken şey Bana Ne Var isimli sekmeden çarkı çevirmek ve şansınızı denemek olacak!

5- Türk Telekom Online İşlemler

Türk Telekom kullanıcılarının paketlerindeki kalan kullanımlarını görüntüleyebildikleri, yeni paket alabildikleri ve çok daha fazlasını içeren Online İşlemler, Türk Telekom internet kazandıran uygulamalar arasında en iyisi olabilir. Bu uygulamadan internet kazanabilmek için yapmanız gereken tek şey, her hafta Sil Süpür kampanyasına katılmak olacak.

Tabii ki tüm fırsatlardan haberdar olabilmek için mobil operatörünüz tarafından yapılan açıklamaları takip etmeyi unutmayın. Sizler için oluşturduğumuz bu listenin de sonuna geldik. Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.