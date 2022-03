VPN Proxy Master İndir Android: Ücretsiz olmasıyla APK'ya gerek duymadan kullanabileceğiniz hızlı VPN programı

Erkan Calp - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

VPN Proxy Master, yalnızca Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen ücretsiz ve hızlı VPN programı. Sadece engelli, yasaklı sitelere giriş yapmak için değil, Türkiye’de Google Play’den indirilemeyen uygulamaları indirebilmek, online oyunları daha hızlı oynamak, Youtube videolarını izleyemiyorsanız hızlandırmak için, herkese açık WiFi noktalarında güvende kalmak ve tabii ki internette anonim olarak, gizlice gezmek için faydalanabileceğiniz VPN uygulamalarından biri VPN Proxy Master. İnternette engellere takılmamak için hemen VPN Proxy Master Android telefonunuza indirin.

Android telefonunuzda VPN programı olarak VPN Proxy Master’ı tercih etmeniz için birçok neden var. Öncelikle sınırsız ve ücretsiz bir VPN servisi. Her an her yerde ücretsiz proxy sunucularına bağlanır, tek tıkla hızlı ve daha da önemlisi stabil bağlantı sağlarsınız. VPN Proxy Master, AES 128-bit şifreleme ile internet trafiğinizi ayrı bir tünele yönlendirir, IPsec protokolleri ve OpenVPN protokolleri IP adresinizi gizleyerek kimliğinizi maskeler. İnternette anonim olarak gezersiniz, internet servis sağlayıcılar ve başkası sizi takip edemez. İster evde ister işte ister seyahatte olun, videoları, film ve dizileri, maçları takılmadan, donmadan izler, engellenen web sitelerine girer, bölgeniz dışındaki oyunları indirmekle kalmaz daha hızlı oynarsınız. Herkese açık WiFi ağlarından bağlandığınızda da VPN Proxy Master, güvenliğinizi sağlar; gizli ve güvenli internetin tadını çıkarırsınız. Ücretsiz proxy sunucuları ve birbirinden farklı yayın sunucularıyla coğrafi kısıtlamalar veya güvenlik duvarlarından kurtulur, bloklu videolar, yayın içerikleri, oyunlar, web siteleri, uygulamalar veya sosyal ağlara erişirsiniz.

VPN Proxy Master İndir Android