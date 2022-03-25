VPN Proxy Master İndir: Windows PC kullanıcıları için ultra hızlı VPN programı. VPN Proxy Master indirin, internette özgürce gezinin!

Erkan Calp - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

VPN Proxy Master, 150 milyondan fazla kullanıcısı olan VPN programı. Windows PC'niz için ultra hızlı, güvenilir VPN programı arıyorsanız VPN Proxy Master’ı tavsiye ederim. Dünya genelinde 6000’den fazla sunucu, kayıt tutmama politikası, aynı anda 5 cihaza bağlanma desteği, 7/24 müşteri hizmetleri desteği sunan VPN Proxy Master ile çevrimiçi ortamda gizliliğinizi korur, özgürce gezinirsiniz.

VPN Proxy Master İndir - Windows VPN Programı Özellikleri

Güvende kalın ve online gizliliğinizi koruyun.

Aynı anda 5 cihaza kadar koruma sağlar.

Herhangi bir yerde hızlı bağlantının keyfini çıkarın.

Sınırsız erişim, 40’tan fazla ülkede 6000’den fazla sunucu

İnternet gizliliği internette gezinirken herkesin aklına gelen ilk şeydir. Verilerim güvende mi? Biri beni gözetliyor mu veya bilgilerimi topluyor mu? VPN Proxy Master, internet trafiğinizi bir tünel üzerinden AES 256-bit şifreleme ile yeniden yönlendirir ve IP adresinizi gizleyerek online kimliğinizi maskeler. VPN Proxy Master, tüm cihazlarınızın her zaman güvende ve emniyette olmasını sağlar. Tek bir abonelikle Android, iOS, Mac ve Windows dahil aynı anda 5 cihaza kadar korur. Ayrıca kullanıcılar için bir güvenlik faktörü olarak çalışmak üzere Chrome gibi internet tarayıcılarıyla uyum sağlayan VPN eklentileri (uzantıları) vardır. Evde de olsanız iş seyahatinde de olsanız, ultra hızlı ve inanılmaz derecede kararlı VPN bağlantısı sağlayarak nerede olursanız olun herhangi bir içeriğe erişmenizi sağlar. Yüksek şifreleme ile sınırsız hız ve bant genişliği sağlar. VPN Proxy Master, gecikmesiz kararlı bağlantı sağlamak için 40’tan fazla konumda 6000’in üzerinde hızlı sunucuya sahiptir. Kolayca bağlanabilir ve herhangi bir sınırlama olmaksızın video izlemeye veya internette gezmeye başlayabilirsiniz.

VPN Proxy Master İndir

Android, iOS ve Windows platformu için ücretsiz olarak indirilen uygulama sayesinde yasaklı siteler dahil olmak üzere internette sınırsızca dolaşabilecek, dilediğiniz siteye girip çıkabileceksiniz. İnternette iz bırakmadan dolaşabileceğiniz VPN sayesinde gerçek konumunuz bir türlü tespit edilemeyecek ve güvende kalacaksınız. Oldukça düşük bir dosya boyutuna sahip olan uygulama, basit bir kullanıma sahip.