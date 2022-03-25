VPN Proxy Master
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,364
- DOSYA BOYUTU 51.60 MB
- Üretici LEMON CLOVE PTE. LIMITED
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VPN Proxy Master İndir: Windows PC kullanıcıları için ultra hızlı VPN programı. VPN Proxy Master indirin, internette özgürce gezinin!
VPN Proxy Master, 150 milyondan fazla kullanıcısı olan VPN programı. Windows PC'niz için ultra hızlı, güvenilir VPN programı arıyorsanız VPN Proxy Master’ı tavsiye ederim. Dünya genelinde 6000’den fazla sunucu, kayıt tutmama politikası, aynı anda 5 cihaza bağlanma desteği, 7/24 müşteri hizmetleri desteği sunan VPN Proxy Master ile çevrimiçi ortamda gizliliğinizi korur, özgürce gezinirsiniz.
VPN Proxy Master İndir - Windows VPN Programı Özellikleri
- Güvende kalın ve online gizliliğinizi koruyun.
- Aynı anda 5 cihaza kadar koruma sağlar.
- Herhangi bir yerde hızlı bağlantının keyfini çıkarın.
- Sınırsız erişim, 40’tan fazla ülkede 6000’den fazla sunucu
İnternet gizliliği internette gezinirken herkesin aklına gelen ilk şeydir. Verilerim güvende mi? Biri beni gözetliyor mu veya bilgilerimi topluyor mu? VPN Proxy Master, internet trafiğinizi bir tünel üzerinden AES 256-bit şifreleme ile yeniden yönlendirir ve IP adresinizi gizleyerek online kimliğinizi maskeler. VPN Proxy Master, tüm cihazlarınızın her zaman güvende ve emniyette olmasını sağlar. Tek bir abonelikle Android, iOS, Mac ve Windows dahil aynı anda 5 cihaza kadar korur. Ayrıca kullanıcılar için bir güvenlik faktörü olarak çalışmak üzere Chrome gibi internet tarayıcılarıyla uyum sağlayan VPN eklentileri (uzantıları) vardır. Evde de olsanız iş seyahatinde de olsanız, ultra hızlı ve inanılmaz derecede kararlı VPN bağlantısı sağlayarak nerede olursanız olun herhangi bir içeriğe erişmenizi sağlar. Yüksek şifreleme ile sınırsız hız ve bant genişliği sağlar. VPN Proxy Master, gecikmesiz kararlı bağlantı sağlamak için 40’tan fazla konumda 6000’in üzerinde hızlı sunucuya sahiptir. Kolayca bağlanabilir ve herhangi bir sınırlama olmaksızın video izlemeye veya internette gezmeye başlayabilirsiniz.
VPN Proxy Master İndir
Android, iOS ve Windows platformu için ücretsiz olarak indirilen uygulama sayesinde yasaklı siteler dahil olmak üzere internette sınırsızca dolaşabilecek, dilediğiniz siteye girip çıkabileceksiniz. İnternette iz bırakmadan dolaşabileceğiniz VPN sayesinde gerçek konumunuz bir türlü tespit edilemeyecek ve güvende kalacaksınız. Oldukça düşük bir dosya boyutuna sahip olan uygulama, basit bir kullanıma sahip.
VPN Proxy Master
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,430
- DOSYA BOYUTU 10.00 MB
- Üretici LEMON CLOVE PTE. LIMITED
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VPN Proxy Master İndir Android: Ücretsiz olmasıyla APK'ya gerek duymadan kullanabileceğiniz hızlı VPN programı
VPN Proxy Master, yalnızca Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen ücretsiz ve hızlı VPN programı. Sadece engelli, yasaklı sitelere giriş yapmak için değil, Türkiye’de Google Play’den indirilemeyen uygulamaları indirebilmek, online oyunları daha hızlı oynamak, Youtube videolarını izleyemiyorsanız hızlandırmak için, herkese açık WiFi noktalarında güvende kalmak ve tabii ki internette anonim olarak, gizlice gezmek için faydalanabileceğiniz VPN uygulamalarından biri VPN Proxy Master. İnternette engellere takılmamak için hemen VPN Proxy Master Android telefonunuza indirin.
Android telefonunuzda VPN programı olarak VPN Proxy Master’ı tercih etmeniz için birçok neden var. Öncelikle sınırsız ve ücretsiz bir VPN servisi. Her an her yerde ücretsiz proxy sunucularına bağlanır, tek tıkla hızlı ve daha da önemlisi stabil bağlantı sağlarsınız. VPN Proxy Master, AES 128-bit şifreleme ile internet trafiğinizi ayrı bir tünele yönlendirir, IPsec protokolleri ve OpenVPN protokolleri IP adresinizi gizleyerek kimliğinizi maskeler. İnternette anonim olarak gezersiniz, internet servis sağlayıcılar ve başkası sizi takip edemez. İster evde ister işte ister seyahatte olun, videoları, film ve dizileri, maçları takılmadan, donmadan izler, engellenen web sitelerine girer, bölgeniz dışındaki oyunları indirmekle kalmaz daha hızlı oynarsınız. Herkese açık WiFi ağlarından bağlandığınızda da VPN Proxy Master, güvenliğinizi sağlar; gizli ve güvenli internetin tadını çıkarırsınız. Ücretsiz proxy sunucuları ve birbirinden farklı yayın sunucularıyla coğrafi kısıtlamalar veya güvenlik duvarlarından kurtulur, bloklu videolar, yayın içerikleri, oyunlar, web siteleri, uygulamalar veya sosyal ağlara erişirsiniz.
VPN Proxy Master İndir Android
- Güvenilir, sınırsız ve ücretsiz VPN servisi
- Askeri seviyede şifreleme ile ağda güvenlik ve gizlilik sağlama
- Engellemeler, kısıtlamalar, güvenlik duvarları ve sansürleyicileri atlatın.
VPN Proxy Master
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 564
- DOSYA BOYUTU 126.20 MB
- Üretici LEMON CLOVE PTE. LIMITED
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VPN Proxy Master İndir iOS (iPhone / iPad): İnternette anonim gezmek, engellenen/yasaklı sitelere giriş yapmak için hızlı, ücretsiz, güvenli VPN programı
VPN Proxy Master, App Store’da en çok indirilen ücretsiz VPN programları arasında. Bilgisayarınızın yanı sıra iOS cihazınızda (iPhone ve iPad) internette anonim/gizli gezmek, yasaklanan sosyal medya uygulamalarına giriş yapmak, indirilmeyen oyunları indirip oynamak, YouTube videolarını hızlı izlemek için kullanabileceğiniz ücretsiz, sınırsız, hızlı ve de güvenilir bir VPN uygulaması. İnternette engellere, sansüre takılmamak, özgürce gezmek için hemen VPN Proxy Master - Super VPN’i indirin. App Store’da da ücretsiz indirilebilir!
VPN Proxy Master - Super VPN, WiFi hotspot güvenliği (herkesin bağlanabildiği ortak ağlarda güvenlik) ve gizlilik koruması sağlayan en iyi VPN programlarından/uygulamalarından biri. VPN Proxy Master ile çevrimiçi (online) ortamda anonim kalabilir ve en sevdiğiniz içeriklerini keyfini istediğiniz zaman istediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.
VPN Proxy Master, iPhone’unuza şifrelenmiş bir VPN bağlantısı getirir. Herhangi bir ortak kullanıma açık WiFi ağında online gizliliğinizi ve ağ trafiğinizi korur. VPN servisi, gerçek IP adresinizi gizler ve kendisini tamamen dijital gizliliğinize adar. Online aktiviteleriniz diğer bir deyişle internette yaptığınız her şey tamamen anonim olarak (gizli) kalır. VPN Proxy Master, dünyanın dört bir yanından VPN sunucularına sahiptir. Hızlı daha da mühimi kararlı VPN bağlantısı sağlamak için dünya genelinde 6700’ün üzerinde sunucuya sahip dünya çağında bir VPN ağıdır. VPN bağlantısı veya aboneliğe ilişkin bir sorun mu yaşıyorsunuz? 7/24 canlı sohbet veya e-posta yoluyla ulaşabileceeğiniz destek birimi var.
VPN Proxy Master İndir iOS
- Dünya genelinde 6700’den fazla VPN sunucusu
- Herkese açık WiFi noktalarında gizliliğinizi korur.
- Okul WiFi ağları ve home office (evden çalışma) için en iyi VPN
- Video izleme için hızlı sunucular (Premium abonelere özel)
- Yüksek seviye şifreleme protokolleri: OpenVPN, IKEv2
- Basit kurulum, tek dokunuşla VPN’e bağlanma
- Kesinlikle kayıt tutmaz!
- 7/24 canlı sohbet desteği