VPNLY – Sınırsız VPN ve Proxy, Android kullanıcılara hızlı ve güvenli VPN desteği sunuyor.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz VPNLY, kullanıcılara mükemmel bir VPN hizmeti sunmaktadır. Ek ücret talep etmeden sınırsız ve güvenli bir VPN desteği sunan VPNLY – Sınırsız VPN ve Proxy uygulaması, erişemediğiniz her türlü siteye veya uygulamaya erişmenize olanak tanıyor.

Dünyanın neresinde olursanız olun, internette gizli ve kesintisiz bir şekilde gezinebilirsiniz. Ayrıca, tüm bunları yaparken kayıt olmanıza gerek yoktur. Gizliliğinizi her açıdan koruyan VPNLY, kişisel bilgilerinizi de talep etmemektedir.

Birçok farklı ülkenin sunucusuna bağlanabilir, istediğiniz protokol desteğini kullanabilir ve cihazınızı hem şifreleyebilir hem de bilgisayar korsanlarından koruyabilirsiniz. Gizlilik açısından pek çok yönden iyi not alan bu uygulama, verilerinizi saklamaz ve paylaşmaz.

VPNLY – Sınırsız VPN ve Proxy İndir

İstediğiniz herhangi bir sunucuya bağlanarak VPN deneyiminize başlayabilirsiniz. VPN sunucuları arasında geçiş yapabilir ve size en hızlı bağlantı hızını sunan ağı seçebilirsiniz.

VPN uygulamaları her ne kadar internet sitelerinde daha çok kullanılsa da, aynı zamanda oyunlarda da tercih edilmektedir. Eğer siz de telefonunuzdan rekabetçi oyunlar oynuyorsanız, kesinlikle VPNLY uygulamasını kullanmalı ve daha düşük ping ile performansınızı artırmalısınız.

Siz de VPNLY – Sınırsız VPN ve Proxy indirin ve Android cihazlarınızda kapsamlı bir VPN deneyimi yaşayın!

VPNLY – Sınırsız VPN ve Proxy Uygulaması Özellikleri