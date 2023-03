War of Heroes APK

War of Heroes APK, masum insanları düşmanlara karşı koruyacağınız bir macera ve savaş oyunudur.

Yusuf Ekrem - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

War of Heroes APK, tamamıyla ücretsiz olarak Android kullanıcılarına sunulmuştur. İnternet bağlantısı olmadan War of Hereos APK oynamak mümkün değildir. Oyun strateji, savaş ve macerayı bir arada sunar. Oyunda temel amaç masum insanları kötü askeri güçlere karşı korumaktır. Bu macerada sen ise en iyi özgürlük savaşçısı olacaksın.

War of Heroes – The PDF Game APK İndir

Oyunda en iyi özgürlük savaşçısı olurken seçimler yapacaksın. Bu seçimler hikayenin kalan kısmının şekillenmesinde etkili olacak. Masum insanları korumadan önce antrenman yapmayı sakın unutma. Böylece şeytani askeri güçleri daha kolay alt edebilirsin.

Antrenmanlardan sonra özgürlük savaşçısı arkadaşlarınla bir araya gelerek düşmanlarını yok edebilirsin. War of Heroes APK oyun severler için son sürümüyle geliyor. Yeni gelen güncellemelerle hikayede ve oyun mekaniğinde çeşitli değişiklikler olabilir. Macera ve savaş oyunu sevenler War of Heroes – The PDF Game APK’yı akıllı telefonlarında rahatlıkla oynayabilir.