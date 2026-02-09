Warframe APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.46 GB
- Üretici Digital Extremes
-
Android için online aksiyon RPG oyunları arasında öne çıkan Warframe APK, devasa evreni ve özelleştirilebilir Warframe karakterleriyle konsol kalitesinde bir deneyim sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun; tamamen çevrim içi oynanır ve kooperatif odaklı bir aksiyon RPG deneyimi sunar.
- İnternet bağlantısı gereklidir; offline oynanamaz.
- Android sürümü için ön kayıt yapan oyuncular, oyunun çıkışında ödüller kazanabilir.
Warframe APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz, hikâye odaklı ve ücretsiz bir online aksiyon RPG oyunudur. Biyomekanik savaşçı Warframe’leri kontrol ederek Origin System adlı evrende düşman ordularına karşı mücadele edersiniz.
Oyunda 57’den fazla farklı Warframe arasından seçim yapabilirsiz ve her birinin kendine özgü yeteneklerini kullanarak düşman sürülerini yok edebilirsiniz. Parkur tabanlı hareket sistemi sayesinde görevlerde hızlıca ilerleyebilir, uzay geminizle yıldızlar arası savaşlara katılabilirsiniz.
Warframe APK İndir
Warframe APK, arkadaşlarınızla takım kurarak oynayabileceğiniz kooperatif görevler sunar. Görevleri birlikte tamamladığınızda ek ödüller kazanabilirsiniz ve oyun içi eşleştirme sistemi sayesinde yeni oyuncularla kolayca takım oluşturabilirsiniz.
Eğer bilim kurgu temalı aksiyon RPG oyunlarını seviyorsanız, siz de Warframe APK’yı indirin!
Warframe Oyunu Özellikleri
- Android için online aksiyon RPG oyunu
- 57+ farklı Warframe karakteri
- Hikâye odaklı görevler ve sinematik anlatım
- Kooperatif çok oyunculu oynanış
- Parkur tabanlı akıcı hareket sistemi
- Devasa açık alanlar ve uzay görevleri
- Yüzlerce silah ve ekipman seçeneği
- Detaylı karakter ve ekipman özelleştirme
Sıkça Sorulan Sorular
Warframe Android sürümü ücretsiz mi?
Evet, oyunu indirmek ve oynamak ücretsizdir. Ancak isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar bulunabilir.
Oyun offline oynanabilir mi?
Hayır. Warframe tamamen online bir oyundur.
Arkadaşlarla birlikte oynanabilir mi?
Evet. Kooperatif görevler sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz.
Kaç tane Warframe bulunuyor?
Android sürümünde 57’den fazla Warframe karakteri bulunmaktadır.
Çapraz platform desteği var mı?
Evet. Warframe, farklı platformlar arasında çapraz oynanış desteği sunmaktadır.