Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Fetih mücadelesine çıktığınız Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, gerçek zamanlı bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin'de, fetih mücadelesine çıkın ve dinamik savaşlarınızı yönetin. Warhammer Age of Sigmar evreninde geçen bu oyun, dört farklı grubu yönetin ve çok oyunculu modda düşmanlara karşı savaşın.

Oyundaki stratejik oynanışın yanı sıra, hikaye ve sinematikler de ön plandadır. Vahşi bir diyarda geçen Realms of Ruin, yaşanan korkunç olayları ve karakterleri ele alıyor. Son düşmana ulaşana kadar hikayeyi ve görevleri bitirerek, siz de kapsamlı çok oyunculu moda geçiş yapabilirsiniz.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin İndir

Oyunun çok oyunculu modunu çapraz platformlardan oynayabiliyorsunuz. Bu sayede 1v1 ve 2v2 savaşlarda arkadaşlarınızla birlikte rekabet edebiliyorsunuz. Siz de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin indirerek, ebedi fethe katılın ve gruplarınızı yönetin. Gelişmiş grafiklere, modellemelere ve sinematiklere sahip olan bu oyunda, hem eğlenip hem de stratejinize kafa yorabilirsiniz.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Sistem Gereksinimleri