Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 26.37 GB
- Üretici Frontier Developments
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Fetih mücadelesine çıktığınız Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, gerçek zamanlı bir strateji oyunudur.
Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin'de, fetih mücadelesine çıkın ve dinamik savaşlarınızı yönetin. Warhammer Age of Sigmar evreninde geçen bu oyun, dört farklı grubu yönetin ve çok oyunculu modda düşmanlara karşı savaşın.
Oyundaki stratejik oynanışın yanı sıra, hikaye ve sinematikler de ön plandadır. Vahşi bir diyarda geçen Realms of Ruin, yaşanan korkunç olayları ve karakterleri ele alıyor. Son düşmana ulaşana kadar hikayeyi ve görevleri bitirerek, siz de kapsamlı çok oyunculu moda geçiş yapabilirsiniz.
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin İndir
Oyunun çok oyunculu modunu çapraz platformlardan oynayabiliyorsunuz. Bu sayede 1v1 ve 2v2 savaşlarda arkadaşlarınızla birlikte rekabet edebiliyorsunuz. Siz de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin indirerek, ebedi fethe katılın ve gruplarınızı yönetin. Gelişmiş grafiklere, modellemelere ve sinematiklere sahip olan bu oyunda, hem eğlenip hem de stratejinize kafa yorabilirsiniz.
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Bilim kurgu oyunları ile fantastik oyunların karışımı diyebileceğimiz bir evren olan Warhammer 40K serisi ülkemizde pek popüler olmasa da oldukça niş bir kitleye hitap ediyor.
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit (22H2)
- İşlemci: Intel i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600XT (6GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 27 GB kullanılabilir alan