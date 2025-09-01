Waterpark Simulator, eğlenceli fizik yapısı ve kapsamlı tasarım seçenekleriyle ön plana çıkan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 23 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi su parkınızı inşa edebildiğiniz Waterpark Simulator, tüm yönetimi oyunculara vermektedir. CayPlay tarafından geliştirilen ve yayınlanan Waterpark Simulator, oyunculara hem tasarım hem de eğlenceli fizik yapısı ile tatmin edici bir deneyim sunuyor. Kendi su kaydıraklarınızı tasarlayabilir, misafirlerle eğlenebilir ve parkınızı tamamen özelleştirebilirsiniz.

Eğlenceli fizik yapısı sayesinde tüm kaydıraklardan atlayabilir ve boş zamanınızı misafir olarak geçirebilirsiniz. Lakin gün sonlarında geride bırakılan çöpleri toplamalı, dağınıklığı gidermeli ve diğer güne hazırlıklı olmalısınız.

Waterpark Simulator, her ne kadar çoğunlukla gerçekçi bir yapı sunsa da, aniden çıkabilecek doğal afetler ve olağanüstü durumlar da oyunun içine işlenmiş.

Waterpark Simulator İndir

Havuzları, şezlongları, kaydırakları ve her şeyi sıfırdan inşa edin. Hayalinizdeki su kaydırağını oluşturun, şeklini belirleyin ve en çılgın şekilde kullanıma açın. Başlangıçta her şey iyi gitse de, ilerleyen safhalarda oyun sizi biraz zorlayabilir. Kaydıraktan düşen insanlar, boğulma tehlikesi geçiren misafirler ve gelebilecek her türlü kötü olay sizi eğlenceden alıkoyabilir.

Eğer siz de simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Waterpark Simulator indirin ve kendi su parkınızı mükemmel bir şekilde oluşturun!

Waterpark Simulator Sistem Gereksinimleri