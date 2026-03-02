Wild West Miner Simulator
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.72 GB
- Üretici PlayWay S.A
-
Kendi kasabanızı oluşturduğunuz Wild West Miner Simulator, şehir kurma ve kapsamlı madencilik deneyimini bir arada sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun sadece maden kazmaktan ibaret değildir. "Hiçbir Yer" (Nowhere) adlı ıssız bir bölgeyi, çıkardığınız kömür, altın ve petrol kaynaklarını kullanarak canlı bir metropole dönüştürmeniz gerekir.
- Madenlerde çalışırken sadece doğayla değil, vahşi hayvan saldırıları ve etrafta dolaşan haydutlarla da mücadele etmeniz gerekir.
- ilerledikçe el arabaları, atlar ve vagonlar gibi lojistik araçlar kullanarak taşıma kapasitenizi artırabilir, ekipmanlarınızı daha derin tüneller kazmak için modernize edebilirsiniz.
Var olmayan kasabayı büyük bir metropole dönüştüreceğiniz Wild West Miner Simulator oyununda, kendi cennetinizi oluşturmaya çalışacaksınız. Kurak bir arazi üzerine inşa yapın, yeni insanları kasabaya çekin ve sürekli gelişmeye çalışın. Topladığınız her kaynak, kurduğunuz her yapı sizi daha büyük bir kasabaya ve yeni fırsatlara yaklaştıracaktır.
Kasabanızı geliştirmenin en büyük yanlarından biri kömür, demir, bakır, altın ve elmas madenciliğidir. Tabii tüm bunların yanı sıra derinlerde saklı olan petrol de büyük bir avantajdır. Toprağın altındaki değerli maddelere erişerek, hem kasabanızı hem de nüfusunuzu büyütebilirsiniz.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
PC, simulasyon oyunu denildiğinde akıllara gelen ilk platform oluyor. İşte PC üzerinden oynanabilecek en iyi simülasyon oyunları!
Wild West Miner Simulator İndir
Hayalinizdeki kasabayı inşa ettiğinize göre artın kendi yaşam alanınızı dekore etmeye başlayabilirsiniz. Büyük bir ev inşa edin, o dönemin teknolojik aletlerini edinin ve kasabanın en görkemli evine sahip olun.
Tamamen sıfırdan başladığınız bir serüven olduğu için tüm geliştirmeleri sizin yapmanız gerekiyor. Odun kesmekten malzeme taşımaya, ev inşa etmekten madenciliğe kadar her türlü işle ilgileneceksiniz. Gitgide gelişen kasabanızda iş yükünüzü hafifletmek için kendi kendine sürdürülebilir bir yapı oluşturmalısınız.
Sadece altın ve petrolle uğraşacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Vahşi hayvan saldırıları, bölgedeki haydutlar, iç karışıklıklar ve daha sayamayacağımız bir çok şey sorun olarak karşınıza çıkacak. Kendi kasabanızı oluşturmak ve büyütmek istiyorsanız, Wild West Miner Simulator indirin ve sıfırdan başlayan bir simülasyon deneyimi yaşayın!
Wild West Miner Simulator Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows (64-bit) 10
- İŞLEMCI: Intel Core i3-3220 / i3-13100T, AMD A10 6800K / Athlon X4 950
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVidia GeForce GTX 660 2GB / GTX 1050 2GB, AMD Radeon R7 265 2GB / RX 460 2GB
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 12 GB kullanılabilir alan
- İLAVE NOTLAR: 1080p 60fps
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun çıkış tarihi nedir?
Steam verilerine göre oyunun 2026 yılının 2. çeyreğinde (Nisan-Haziran dönemi) çıkış yapması planlanmaktadır.
Oyunu satın almadan önce deneyebilir miyim?
Evet, Steam üzerinde oyunun bir demo sürümü mevcuttur. Bu demoda madencilik mekaniklerini, cevher eritmeyi ve temel ticaret sistemini deneyimleyebilirsiniz.
Türkçe dil desteği mevcut mu?
Evet, oyun resmi olarak Türkçe arayüz ve altyazı desteği ile listelenmiştir. Toplamda 17 farklı dil seçeneği bulunmaktadır.
Sistem gereksinimleri bilgisayarımı zorlar mı?
Oyun orta segment sistemler için optimize edilmiştir. Akıcı bir deneyim (1080p 60fps) için Intel i3-14100 / Ryzen 5 5500 işlemci, 8 GB RAM ve RTX 3050 / RX 6400 seviyesinde bir ekran kartı önerilmektedir. Minimumda ise GTX 1050 / RX 460 yeterli görülmektedir.
Oyunda çok oyunculu (Multiplayer) mod var mı?
Hayır, oyun şu anki verilere göre tamamen tek oyunculu (Single-player) bir deneyim sunmaktadır. Kendi kasabanızı tek başınıza yönetip geliştirmeniz beklenmektedir.