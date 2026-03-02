Kendi kasabanızı oluşturduğunuz Wild West Miner Simulator, şehir kurma ve kapsamlı madencilik deneyimini bir arada sunuyor.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun sadece maden kazmaktan ibaret değildir. "Hiçbir Yer" (Nowhere) adlı ıssız bir bölgeyi, çıkardığınız kömür, altın ve petrol kaynaklarını kullanarak canlı bir metropole dönüştürmeniz gerekir.

Madenlerde çalışırken sadece doğayla değil, vahşi hayvan saldırıları ve etrafta dolaşan haydutlarla da mücadele etmeniz gerekir.

ilerledikçe el arabaları, atlar ve vagonlar gibi lojistik araçlar kullanarak taşıma kapasitenizi artırabilir, ekipmanlarınızı daha derin tüneller kazmak için modernize edebilirsiniz.

Var olmayan kasabayı büyük bir metropole dönüştüreceğiniz Wild West Miner Simulator oyununda, kendi cennetinizi oluşturmaya çalışacaksınız. Kurak bir arazi üzerine inşa yapın, yeni insanları kasabaya çekin ve sürekli gelişmeye çalışın. Topladığınız her kaynak, kurduğunuz her yapı sizi daha büyük bir kasabaya ve yeni fırsatlara yaklaştıracaktır.

Kasabanızı geliştirmenin en büyük yanlarından biri kömür, demir, bakır, altın ve elmas madenciliğidir. Tabii tüm bunların yanı sıra derinlerde saklı olan petrol de büyük bir avantajdır. Toprağın altındaki değerli maddelere erişerek, hem kasabanızı hem de nüfusunuzu büyütebilirsiniz.

Hayalinizdeki kasabayı inşa ettiğinize göre artın kendi yaşam alanınızı dekore etmeye başlayabilirsiniz. Büyük bir ev inşa edin, o dönemin teknolojik aletlerini edinin ve kasabanın en görkemli evine sahip olun.

Tamamen sıfırdan başladığınız bir serüven olduğu için tüm geliştirmeleri sizin yapmanız gerekiyor. Odun kesmekten malzeme taşımaya, ev inşa etmekten madenciliğe kadar her türlü işle ilgileneceksiniz. Gitgide gelişen kasabanızda iş yükünüzü hafifletmek için kendi kendine sürdürülebilir bir yapı oluşturmalısınız.

Sadece altın ve petrolle uğraşacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Vahşi hayvan saldırıları, bölgedeki haydutlar, iç karışıklıklar ve daha sayamayacağımız bir çok şey sorun olarak karşınıza çıkacak. Kendi kasabanızı oluşturmak ve büyütmek istiyorsanız, Wild West Miner Simulator indirin ve sıfırdan başlayan bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Wild West Miner Simulator Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows (64-bit) 10

Windows (64-bit) 10 İŞLEMCI: Intel Core i3-3220 / i3-13100T, AMD A10 6800K / Athlon X4 950

Intel Core i3-3220 / i3-13100T, AMD A10 6800K / Athlon X4 950 BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: NVidia GeForce GTX 660 2GB / GTX 1050 2GB, AMD Radeon R7 265 2GB / RX 460 2GB

NVidia GeForce GTX 660 2GB / GTX 1050 2GB, AMD Radeon R7 265 2GB / RX 460 2GB DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 12 GB kullanılabilir alan

12 GB kullanılabilir alan İLAVE NOTLAR: 1080p 60fps