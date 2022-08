Wildshade APK ile Android cihazınızda at yarışları yapabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android akıllı telefon ve tabletinizde at beslemek ve yetiştirmek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise Google Play üzerinde yayınlanan Wildshade APK aradığınız oyun demektir. Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Wildshade APK, Tivola Games tarafından geliştirildi. Rengarenk grafikleri ve birbirinden farklı at türleri ile mobil oyunculara, eğlenceli anlar sunan başarılı simülasyon oyununda farklı türde atları besleyebilecek ve yetiştirebileceksiniz. Fantastik ve macera yüklü yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanan mobil oyunda dilediğiniz atı besleyebilecek, onları süsleyebilecek, bakımlarını yapabilecek ve daha hoş bir hale getirebileceksiniz. Oyuncular besledikleri bu atlar ile yarışlara katılabilecek ve bitiş çizgisini geçmeye çalışacaklar. Mobil platformda at yarışlarını getiren oyun, ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.

Wildshade APK Özellikleri

Farklı at türleri,

Zengin içerik,

Sürükleyici yarışlar,

Çeşitli ödüller,

Keşfedilecek yeni bir dünya,

Farklı yarış alanları,

Beceri sistemi,

Milyonlarca seçenek arasından diledikleri atı seçebilecek olan oyuncular, bu atlar ile temeden tırnağa ilgilenecek ve onları yarışlara hazırlayacaklar. Farklı ve sürükleyici bir yarış dünyası sunan Wildshade APK ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncu tarafından anında indirilip oynanabiliyor. Rengarenk grafik açılarına ek olarak çeşitli ipuçları ile oyuncuları bilgilendiren yapım, internet bağlantısına da ihtiyaç duyuyor. Oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı at yarışları yapabilecek ve bu yarışı birinci bitirmeye çalışacaklar. Tek oyunculu olarak oynanabilen oyun içerisinde, oyuncular çeşitli alanlar da yarışarak aksiyon dolu anlar yaşayacaklar.

Wildshade APK İndir

Tivola Games tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Wildshade APK, günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Wildshade APK'yı hemen indirip rekabet dolu yarışlara dahil olabilirsiniz. İyi oyunlar.