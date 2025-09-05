Windy APK, binlerce veriyi en iyi şekilde kullanıcılara sunan bir hava tahmini uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Windy uygulaması, dünyanın önde gelen ECMWF, GFS ve ICON gibi birçok küresel ve yerel hava durumu tahmin modelini tek bir platformda birleştirir.

Kullanıcılar, rüzgar, dalga ve basınca kadar 50'den fazla farklı hava durumu haritasını görselleştirebilir ve animasyonlu olarak takip edebilir.

Dünya genelindeki havaalanları, web kameraları ve yamaç paraşütü noktaları gibi özel ilgi alanları için ayrıntılı tahminler ve araçlar sunar.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Windy APK, kapsamlı bir hava durumu uygulaması olarak ön plana çıkıyor. Her türlü hava raporunu en doğru şekilde kullanıcılara sunan bu uygulama, farklı iş kollarına profesyonel yardım sunuyor. Pilotlar, paraşütçüler, denizciler, balıkçılar ve sörfçüler gibi hava durumunun önemli olduğu alanlarda Windy uygulamasını kullanabilirsiniz.

İster profesyonel isterseniz de amatör bir hava tahmincisi olun. Tüm verileri ayrıntılı bir şekilde görebilir, farklı radar seçenekleriyle bölgeleri tarayabilir ve her bir santimin rüzgar hızını kontrol edebilirsiniz.

Ülkemizde daha çok balıkçıların kullandığı Windy, rüzgar hızı, basınç ve sıcaklığı yüksek tahmin yüzdesiyle sunmaktadır. Balık tutmaya gitmeden önce belirlediğiniz yerin hava koşullarını kontrol etmeli ve olası tehlikelerden kendinizi korumalısınız.

Belirlediğiniz bölge için yaklaşan hava koşullarını bildirim olarak alabilirsiniz. Mobil veya e-posta üzerinden alabileceğiniz bildirimleri istediğiniz gibi özelleştirebilir, görmek istediğiniz verileri seçebilirsiniz.

Windy.com - Hava tahmini APK İndir

Neredeyse her spor dalı için özel noktalar sunan Windy Hava Radarı, içerisinde 1500'den fazla yamaç paraşütü noktası barındırıyor. Aynı zamanda kiting, sörf veya balık meraları hakkında da bilgi sahibi olabilir ve konumları görebilirsiniz. Bu tür konumları sadece uygulama hazırlamıyor. Diğer kullanıcıların paylaştığı noktaları harita üzerinde görüntüleyebilir ve açıklama kısmını okuyabilirsiniz.

Siz de Windy hava durumu indirin ve hava durumunu en kapsamlı şekilde tahmin edin!