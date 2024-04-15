Winrar Alternatifi Dosya Sıkıştırma Programları

WinRAR alternatifi olarak kullanılabilecek pek çok program bulunuyor. Peki, en başarılı WinRAR benzeri programlar neler? Bu yazıda WinRAR gibi programların bir listesini hazırladık. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı hizmetler yer alıyor.

Konu dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosyaları açma olunca birçok bilgisayar kullanıcısının günümüzde tercih ettiği programların başında Winrar ve Winzip gibi popüler dosya sıkıştırma programları gelmektedir.

Her ne kadar piyasada Winrar veya Winzip gibi dosya sıkıştırma programlarına alternatif olarak kullanabileceğiniz ücretsiz yazılımlar yer alsa da bilgisayar kullanıcılarının birçoğu alışkanlıkları ve sabit fikirlilikleri nedeniyle bu yazılımları görmezden gelmektedir.

Arşiv dosyalarınızı yönetmek, sıkıştıracağınız dosyaları şifrelemek, dosyalarınızın sıkıştırılmış yedeklerini almak, dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz WinRAR ve Winzip alternatifi ücretsiz programları sizler için bu yazımda listelemeye çalışacağım.

Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu programları doğrudan bilgisayarınıza indirerek hiçbir kısıtlama olmadan kullanmaya başlayabilirsiniz. Her birinin kendine özgü ve farklı özellikleri olan WinRAR benzeri dosya sıkıştırma programlarına gelin hep birlikte bir göz atalım.

WinRAR Alternatifi Programlar Listesi

Bandizip

7-Zip

PeaZip

HaoZip

IZArc

CoffeeCup Free Zip Wizard

ZipGenius

Quick Zip

ALZip

Zipeg

B1 Free Archiver

Hamster Free Zip Archiver

Zip@Click

ExtractNow

Yukarıda WinRAR benzeri progrmalar yer alıyor. Listede bulunan yazılımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca WinRAR ile zip nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bandizip

Piyasada yer alan Winrar ve Winzip gibi rakiplerinin sahip olduğu tüm gelişmiş özellikleri ve çok daha fazlasını kullanıcılarına sunan Bandizip, bu alanda birçok rakibini kısa sürede geride bırakmayı başarmış bir dosya sıkıştırme ve sıkıştırılmış dosya açma programıdır.

Sahip olduğu yüksek hızlı dosya arşivleme ve açma algoritması sayesinde rakiplerine göre dosya sıkıştırma ve açma işlemlerinizi çok daha hızlı bir şekilde tamamlayan Bandizip, hızlı sürükle bırak desteği sayesinde de fark yaratmaktadır.

Tüm popüler dosya sıkıştırma ve arşiv dosyası formatları için destek sunan program, oldulça kullanışlı ve modern bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu sayede her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Kendi bilgisayarım üzerinde de kullanmakta olduğum Bandizip'i tüm kullanıcılarımıza tavsiye ederim. Eminim ki Bandizip'i bir kez kullandıktan sonra ne Winrar ne de Winzip'i tekrar aramayacaksınız.

7-Zip

Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ücretsiz bir dosya sıkıştırma yazılımı olan 7-Zip, bilgisayar kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen alternatif sıkıştırma programları arasında en üst sıralarda yer almaktadır.

İçerisinde her türlü sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma özelliğini barındıran program, oldukça sade ve kolay kullanımlı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu sayede her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Ayrıca program, birçok farklı sıkıştırılmış dosya uzantısı için kullanıcılara sağladığı destekle de dikkatleri üzerine çekmektedir.

PeaZip

7-Zip gibi açık kaynak kodlu olarak geliştirilen bir diğer dosya sıkıştırma programı olan PeaZip'te kullanıcılara oldukça geniş bir dosya format desteği sunmaktadır. Her türlü arşiv dosyasını sorunsuz ve hızlı bir şekilde açmanıza olanak sağlayan program oldukça kullanışlı bir Winamp alternatifi olarak göze çarpmaktadır.

Güvenli arşiv dosyaları için kullanıcılara şifreleme desteği de sunan PeaZip; arama fonksiyonu, sistem testi, güvenli dosya silme, dosya birleştirme ve ayırma gibi özellikleriyle de dikkat çekmektedir.

HaoZip

Winrar'a alternatif olarak kullanabileğiniz programlar arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesi de Çin'in en popüler dosya sıkıştırma programları arasında yer alan HaoZip'tir.

Uzmanlar tarafından en iyi sıkıştırma algoritması kullanılarak tasarlanmış olan HaoZip, benzeri programlarla karşılaştırıldığı zaman yüzde 40'a kadar daha hızlı sıkıştırma ve yüzde 30'a kadar daha çok sıkıştırma seçeneğini kullanıcılarına sunmaktadır.

Neredeyse tüm popüler sıkıştırılmış dosya ve arşiv dosyaları için destek sunan program, kendi alanında 49'dan fazla dosya uzantısını desteklemektedir.

Alternatif bir dosya sıkıştırma ve açma programı arayışı içerisindeyseniz HaoZip'i de mutlaka listenize almanızı öneririm.

IZArc

Neredeyse tüm arşivleme ve dosya sıkıştırma formatları için destek sunan ücretsiz bir sıkıştırma programı alternatifi olan IZArc, oldukça güçlü bir yazılımdır ve kullanımı da oldukça kolaydır.

Tüm Windows sürümleri ile uyumlu olarak çalışan IZArc'ın kullanıcılarına sunduğu özellikler arasında; şifreleme desteği, anti-virüs programı uyumu, disk imaj dosyası desteği, küçük ve büyük arşiv dosyalarını açma yer almaktadır.

Gelişmiş özelliklere sahip olan bu program yardımıyla kolayca kendi arşiv dosyalarınızı oluşturabilir veya sıkıştırılmış arşiv dosyalarını açabilirsiniz. Hatta program yardımıyla hasar görmüş arşiv dosyalarını tamir edebilirsiniz.

CoffeeCup Free Zip Wizard

Kendi arşiv dosyalarınızı oluşturmak ve sıkıştırılmış arşiv dosyalarını dışarı çıkarmak için kullanabileceğiniz bir ücretsiz dosya sıkıştırma programı alternatifi de CoffeeCup Free Zip Wizard'dır.

Zarar görmüş arşiv dosyalarını tamir edebilme, e-posta gönderme, sıkıştırılmış arşiv dosyalarını exe formatına dönüştürme, bilgisayarınız üzerinde yer alan sıkıştırılmış arşiv dosyalarını bulma gibi farklı özelliklere sahip olan program, oldukça basit ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Tüm popüler dosya sıkıştırma ve arşiv dosyası formatları için destek sunan CoffeeCup Free Zip Wizard, denenmesi gereken dosya sıkıştırma programlarından bir tanesidir.

ZipGenius

Her türlü kullanım için oldukça ideal bir dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma programı olarak kullanabileceğiniz ZipGenius, kolay kullanımı ve şık kullanıcı arayüzüyle dikkat çekmektedir.

20'den fazla popüler arşiv dosyası formatı için destek sunan program, arşivlenmiş dosya yönetimi konusunda oldukça etkili bir çözüm sunuyor.

Quick Zip

Popüler arşiv formatlarını açma konusunda kullanıcılara oldukça güçlü ve hızlı bir çözüm sunan Quick Zip, Winrar ve Winzip gibi programlara alternatif olarak kullanabileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır.

Farklı dosya formatları için farklı ikonlar atayan program, bu sayede arşiv yönetiminizi çok daha sorunsuz ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlar.

Kes ve yapıştır, sürükle bırak desteği, klasör ve dosya listeleme gibi özellikleri kullanıcılara sunan Quick Zip, son derece etkili bir dosya arşivleme ve arşiv dosyası açma programıdır.

ALZip

Ücretsiz bir dosya arşivleme ve sıkıştırma yazılımı olan ALZip, kolay kullanımı ile başlangıç seviyesindeki her türlü kullanıcı için etkili bir çözüm sunmaktadır.

Her tür dosya sıkıştırma ve açma işleminizde en büyük yardımcılarınızdan bir tanesi olan ALZip, 36 farklı arşivleme ve sıkıştırma formatı için destek sunmaktadır.

Tüm bunların dışında disk imaj dosyası ve sanal disk formatları için de destek sunan program, kendi kendine çıkartılabilen .exe uzantılı arşiv dosyaları hazırlamanıza da olanak sağlar.

Zipeg

ZIP, RAR ve 7Z uzantılı dosyaların içeriğini görüntülemek ve bilgisayarınıza kaydetmek için kullanabileceğiniz ücretsiz programlardan bir tanesi de Zipeg'dir.

Oldukça şık, sade ve kolay kullanılabilir bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Zipeg, sahip olduğu sürükle bırak desteği sayesinde kolay bir kullanıma sahiptir.

Her ne kadar program yardımıyla kendi arşiv ve sıkıştırılmış dosyalarınızı oluşturamıyor olsanız da arşiv dosyalarını ve sıkıştırılmış dosyaları açmak için basit bir çözüm sunmaktadır.

B1 Free Archiver

Dosyalarınızı sıkıştırmak ve sıkıştırılmış dosyalarınızı açmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir program olan B1 Free Archiver, geniş bir format desteğini kullanıcılarına sunmaktadır.

Oldukça modern ve şık görünümlü bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program, sıkıştırmak veya açmak istediğiniz tüm dosyaları kolayca bulmanıza yardımcı da olur.

Güvenliğine önem veren kullanıcılar için sıkıştırılan dosyaları şifreleme ve sıkıştırılan dosyaları parçalara ayırma gibi gelişmiş özelliklere de sahip olan B1 Free Archiver, dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosyaları açma işlemlerini oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandırmaktadır.

Hamster Free Zip Archiver

Yüksek hızda arşiv dosyaları hazırlamanızı sağlayan Hamster Free Zip Archiver, yeni ve şık bir alternatif. ZIP, RAR, 7z, ISO, TAR gibi bilinen pek çok arşiv formatını destekleyen Hamster Free Zip Archiver şık ve kullanışlı bir arayüzle rakiplerinden ayrılıyor.

E-posta, RapidShare, CD, DVD arşivleri oluşturmak için özel ayarlar barındıran yazılımla kişisel tercihlerinize uygun arşivler hazırlayabiliyorsunuz. Hamster Free Zip Archiver kişiselleştirilebilen renk seçenekleriyle de kullanıcıları memnun eden bir program.

Zip@Click

Zip@Click her ne kadar Winrar ve Winzip gibi rakiplerine tam olarak bir alternatif olmasa da tek tıklamayla ZIP uzantılı sıkıştırılmış arşiv dosyaları oluşturmak ve yine tek tıklamayla sıkıştırılmış arşiv dosyalarını açmak için kullanabileceğiniz basit bir yazılımdır.

Özellikle yeni bilgisayar kullanıcıları ve ZIP uzantılı sıkıştırılmış dosyalar hazırlamak için fazladan emek harcamamak isteyen bilgisayar kullanıcıları için oldukça ideal olan program, bu anlamda gerçekten çok kullanışlıdır.

Şifrelenmiş arşiv dosyalarını açabilmeniz için de destek sunan Zip@Click, arşiv dosyaları oluşturmak ve arşiv dosyalarını açmak için kullanıcılara basit bir çözüm sunmaktadır.

ExtractNow

Sadece sıkıştırılmış olan arşiv dosyalarını istediğiniz konuma açmanıza olanak sağlayan ExtractNow ile dosya sıkıştırma işlemlerini maalesef gerçekleştiremiyorsunuz.

Basit bir kullanıcı arayüzüne, geniş bir sıkıştırılmış dosya uzantısı desteğine ve sürükle bırak özelliğine sahip olan program, oldukça kullanışlıdır ve başlangıç seviyesindeki kullanıcıların işini tam anlamıyla görecektir.

Sıkıştırılmış dosyaları açma işlemi tamamlandıktan sonra arşiv dosyalarını silme gibi bir özelliğe de sahip olan program, sadece sıkıştırılmış dosyalarını açmak için bir program arayan kullanıcıların tercih etmesi gereken yazılımlardan bir tanesidir.

Bu yazıda en başarılı WinRAR alternatifi programlarının bir listesini hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca WinRAR ile dosya şifreleme yazımıza da göz atabilirsiniz.