Wordle oyunu kelime tahminine dayanıyor. Türkçe ve İngilizce oynanan ücretsiz kelime oyununda oyuncular her gün 1 kelimeyi bulmaya çalışıyor.

Erkan Calp - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wordle Türkçe ve İngilizce kelime oyunu, tamamen ücretsiz ve online oynanıyor. Twitter’da oyuncuların sonuçları paylaştığı oldukça popüler bir kelime oyunu olan Wordle, kelime tahminene dayanan zorlu bir oynanış sunuyor. Oyuncuların her gün farklı bir kelimeyi bulmaya çalıştığı oyun bu yönüyle diğerlerinden ayrılıyor. Wordle, kelime oyunlarını sevenlere tavsiyemizdir. Wordle TR, Türkçe kelime oyunları; Wordle English, İngilizce kelime oyunları oynayanlar içindir.

Wordle Nedir?

Wordle oyunu, kelime tahmin etmeye dayalı ve bağımlılık yaratıyor. Wordle oyununun Android ve iOS sürümü bulunmuyor, mobil cihazlarda da web tarayıcılar üzerinden oynanabiliyor. Popüler kelime oyununun orijinali İngilizce ancak Türkçe hazırlanmış sürümü de (Wordle Türkçe) bulunuyor. Wordle, eğlenceli, basit ve günde sadece bir kez oynanabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Her 24 saatte bir, günün yeni kelimesi veriliyor ve bunun ne olduğunu bulmak size kalıyor.

Wordle Nasıl Oynanır?

Wordle, oyunculara rastgele seçilmiş beş harfli bir kelimeyi tahmin etmeleri için altı şans veriyor. Kelimeyi yazınca ortaya çıkan renkler aranan kelimeye ne kadar yaklaşıldığını gösteriyor. Yeşil, kelimede o harfin yer aldığını ve doğru yerde bulunduğunu ifade ediyor. Sarı, kelimede o harfin yer aldığını ancak yanlış yerde bulunduğunu ifade ediyor. Gri ise kelimede o harfin bulunmadığını anlamanızı sağlıyor. Toplam altı kelime girilebiliyor. Bulmaca çözülemediğinde başka bir deyişle kelime bulamadığında doğru kelime gösteriliyor. Oynanan oyun sayısı, kazanma yüzdesi, mevcut kazanma serisi, maksimum kazanma serisi ve tahmin dağılımını gösteren istatistik veriliyor.

6 denemede kelimeyi bulmaya çalışın.

Her tahmin 5 harfli doğru bir kelime olmalıdır. Kelimeyi girmek için Enter’a basın.

Her tahminden sonra kutucukların renkleri tahmininizin yakınlığına göre değişir.

Yeşil kutucuk, harf kelimede var ve doğru yerde. Sarı kutucuk, harf kelimede var ancak yanlış yerde. Gri kutucuk, harf kelimede yok.

Wordle Oyunu

Wordle’ın popülaritesine katkıda bulunan farklı nedenler var. Bunlardan biri, herkesin gün boyunca çözmesi gereken bulmacanın aynı olması. Bu, oyuncular arasında özellikle de arkadaşlar ve iş arkadaşları arasında bir tür rekabete dönüşüyor. Doğru kelimeyi kimin daha az sayıda denemeyle tahmin edebildiğini görmek için bir yarış. Bulmacayı çözmek zor olduğundan başkasının nasıl çözdüğüne dair ilginç tartışmaya da dönebiliyor. İkinci önemli nedense; oyuncuların sonuçları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarından paylaşması. Wordle, başkalarının sonuçta doğru kelimeyi göremediği ilginç bir paylaşım özelliğine sahip. Sonuçta yalnızca oyuncu tarafından yapılan tahminleri temsil eden yeşil, sarı ve gri kutucuklardan oluşan bir tablo görülüyor.