Farmville 2, internete bağlanmadan, Facebook hesabınıza giriş yapmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir çiftlik kurma ve yönetme oyunu.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir dönem Facebook'ta milyonlara ulaşan FarmVille oyunu artık bilgisayar ve mobil platformda da oynanmaya başlandı. Sürükleyici ve keyifli oynanış içerikleri eşliğinde oyunculara keyifli anlar sunan FarmVille oyunu ikinci sürümü ile karşımıza çıktı. FarmVille 2 günümüzde hem bilgisayar hem de mobil platformda deli gibi oynanan başarılı çiftçilik oyununda, oyuncular tarla ekip biçebilir, evcil hayvanalr besleyebilir ve para kazanabilirler. Türkçe dil desteği sayesinde Türk oyuncular tarafından da sevilen oyun, düzenli olarak güncellemeler de alıyor.

FarmVille 2 Özellikleri

Düzenli güncellemeler,

Türkçe dil desteği,

Tarla ekip biçme,

Farklı tohumlar,

Farklı evcil hayvanlar,

Zengin içerik,

Farklı kamera açıları,

Renkli bir dünya,

FarmVille 2, Windows 8 tablet ve bilgisayarınızda ücretsiz olarak oynanabileceğiniz çiftlik temalı simülasyon oyunu. Kendi çiftliğinizi kurup arkadaşlarınızla birlikte dilediğinizce büyütebileceğiniz oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor ve internet bağlantısı gerekmiyor.

Dünyanın en çok oynanan çiftlik kurma ve yönetme oyunu FarmVille’nin devam oyunu FarmVille 2: Köy Kaçamağı, ilk oyuna göre hem oynanış hem de grafik yönünden gelişmelerle geliyor. Artık oyunu oynamak için Facebook hesabımıza giriş yapmamız gerekmiyor ve oyunu ister çevrimiçi istersek çevrimdışı oynayabiliyoruz.

Kaliteli grafikler sunan oyunda kendi çiftliğimizi dilediğimizce şekillendirebiliyoruz. Çiftliğimizde hayvan yetiştirebiliyor, ekinleri hasat edebiliyor, çiftlik kooperatifine girerek ürünlerimizi arkadaşlarımızla paylaşabiliyor, ticaret yapabiliyoruz.

Kendi çiftliğinizi kurma ve yönetme izni veren FarmVille 2, tek başınıza ve arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz eğlence dozu yüksek bir oyun. Simülasyon türünde yavaş ilerleyen oyunlardan hoşlanıyorsanız kesinlikle es geçmeyin derim.

FarmVille 2 İndir

Google Play ve App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan FarmVille 2 Windows platformu üzerinde de oyuncuların beğenisine sunuldu.