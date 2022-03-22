Farmville 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 26,188
- DOSYA BOYUTU 90.00 MB
- Üretici Zynga
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Farmville 2, internete bağlanmadan, Facebook hesabınıza giriş yapmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir çiftlik kurma ve yönetme oyunu.
Bir dönem Facebook'ta milyonlara ulaşan FarmVille oyunu artık bilgisayar ve mobil platformda da oynanmaya başlandı. Sürükleyici ve keyifli oynanış içerikleri eşliğinde oyunculara keyifli anlar sunan FarmVille oyunu ikinci sürümü ile karşımıza çıktı. FarmVille 2 günümüzde hem bilgisayar hem de mobil platformda deli gibi oynanan başarılı çiftçilik oyununda, oyuncular tarla ekip biçebilir, evcil hayvanalr besleyebilir ve para kazanabilirler. Türkçe dil desteği sayesinde Türk oyuncular tarafından da sevilen oyun, düzenli olarak güncellemeler de alıyor.
FarmVille 2 Özellikleri
- Düzenli güncellemeler,
- Türkçe dil desteği,
- Tarla ekip biçme,
- Farklı tohumlar,
- Farklı evcil hayvanlar,
- Zengin içerik,
- Farklı kamera açıları,
- Renkli bir dünya,
FarmVille 2, Windows 8 tablet ve bilgisayarınızda ücretsiz olarak oynanabileceğiniz çiftlik temalı simülasyon oyunu. Kendi çiftliğinizi kurup arkadaşlarınızla birlikte dilediğinizce büyütebileceğiniz oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor ve internet bağlantısı gerekmiyor.
Dünyanın en çok oynanan çiftlik kurma ve yönetme oyunu FarmVille’nin devam oyunu FarmVille 2: Köy Kaçamağı, ilk oyuna göre hem oynanış hem de grafik yönünden gelişmelerle geliyor. Artık oyunu oynamak için Facebook hesabımıza giriş yapmamız gerekmiyor ve oyunu ister çevrimiçi istersek çevrimdışı oynayabiliyoruz.
Kaliteli grafikler sunan oyunda kendi çiftliğimizi dilediğimizce şekillendirebiliyoruz. Çiftliğimizde hayvan yetiştirebiliyor, ekinleri hasat edebiliyor, çiftlik kooperatifine girerek ürünlerimizi arkadaşlarımızla paylaşabiliyor, ticaret yapabiliyoruz.
Kendi çiftliğinizi kurma ve yönetme izni veren FarmVille 2, tek başınıza ve arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz eğlence dozu yüksek bir oyun. Simülasyon türünde yavaş ilerleyen oyunlardan hoşlanıyorsanız kesinlikle es geçmeyin derim.
FarmVille 2 İndir
Google Play ve App Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan FarmVille 2 Windows platformu üzerinde de oyuncuların beğenisine sunuldu.
FarmVille 2 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 71,482
- DOSYA BOYUTU 145.00 MB
- Üretici Zynga
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FarmVille 2, ücretsiz oynanabilir çiftlik oyunu. FarmVille 2 Köy Kaçamağı APK veya Google Play'den Android telefonlara yüklenebilir.
FarmVille 2 Android işletim sistemlerine sahip akıllı telefon ve tabletlerinizde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir çiftlik oyunudur. FarmVille 2 APK veya Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. FarmVille 2 Köy Kaçamağı APK Android telefonunuza oynayabileceğiniz en iyi çiftlik kurma oyunlarından biri.
FarmVille 2 APK İndir
Serinin ilk çiftlik kurma oyunu FarmVille ile ünlü olan Zynga bir süre önce serinin ikinci oyunu olan FarmVille 2'yi internet tarayıcıları üzerinden oynanabilir şekilde oyunculara sunmuştu. Aradan geçen zamanın ardından oyunun Android versiyonu geliştirilerek aynı eğlence Android akıllı telefon ve tabletler için sunuldu. Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz FarmVille 2 ile mobil cihazlarınızda her gittiğiniz yerde çiftliğinizi kurabilir ve yönetebilir, ekinlerinizi ve hayvanlarınızı kontrol edebilirsiniz.
FarmVille 2'nin Android versiyonu oldukça güzel geliştirmeler içeriyor. İlk oyun ile kıyaslandığında daha güzel görünen grafiklerin yanında internet bağlantısı veya Facebook hesabına ihtiyaç duyulmadan oyunu oynayabilme en büyük yenilikler arasında.
FarmVille 2'de temel amacımız kendi çiftliğimizi kurmak ve bir çiftlik kooperatifine katılmaktır. Kendi çiftliğimizi kurduktan sonra ekinlerimizi ve hayvancılıktan elde ettiğimiz ürünlerimizi satabiliyoruz ve çiftliğimizi giderek geliştirebiliyoruz.
FarmVille 2 bize çiftliğimizi kişiselleştirebilmemiz için birçok farklı seçenek sunuyor. Dilersek çiftliğimizin dört bir yanını çiçeklerle süsleyebiliyor, dilersek farklı bahçe ekipmanlarını çiftliğimizde kullanabiliyoruz. Oyunda deniz kıyısındaki çiftlikleri keşfedebilmekte ve gizli hazineleri bulabilmekteyiz.
FarmVille 2 bize yepyeni bir macera sunuyor ve keşfedilecek birçok farklı öğeyi içerisinde barındırıyor. Eğer kendi çiftliğinizi kurmak ve yönetmek isterseniz FarmVille 2'yi denemelisiniz.
FarmVille 2 Köy Kaçamağı APK Özellikleri
FarmVille 2 Tropic Escape APK Türkçe adıyla FarmVille 2 Köy Kaçamağı APK son sürüm ile gelen yenilikler:
- Klasik elmalı tartlar gibi çeşitli gurme ürünleri hazırlayın.
- En sevdiğiniz meyve ve sebzelerin taze ekinlerini hasat edin.
- Büyüleyici bir kır yaşamı için kendi çiftliğinizi özelleştirin.
- Yeni bir kıyı çiftliğini keşfederken gizli ve nadir öğeleri toplayın.
- Kendi çiftlik köpeğiniz gibi çok çeşitli sevimli hayvanları besleyin ve yetiştirin.
- Özel çiftlik maceralarıyla dolu yeni FarmVille hikayesini keşfedin.
- Sahil kenarında yemyeşil bir aile çiftliği kurun.
- Çiftliğinizi çiçekler ve taze ürünlerle süslerken güzel mavi okyanus kenarında bahçe işiyle uğraşın.
- Ticaret yapın ve arkadaşlarınızla sohbet edin veya dünyanın her yerinden insanlarla anonim olarak oynayın.
- Sahile kaçın ardından ücretsiz su sağlamak için Facebook çiftliğinize bağlanın.
- Gizemli sandık ile günlük ödüller kazanın ve ödül çarkında bir tur atın.
FarmVille 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,126
- DOSYA BOYUTU 60.50 MB
- Üretici Zynga
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FarmVille 2 ile yeni bir çiftlik macerasına atılıyoruz
FarmVille 2 tarayıcılarımızda oynadığımız klasik çiftlik kurma oyunu olan FarmVille sersinin yeni oyunudur.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone ve iPad'lerimiz için geliştirilen bu mobil sürüm sayesinde kendi çiftliğimizi yönetmenin heyecanını yanımızda taşıyabiliyoruz. İster yolculukta olsun, ister iş veya okuldan arta kalan boş zamanlarımızda olsun FarmVille 2: Köy Kaçamağı sayesinde iPone veya iPad'imiz üzerinden sanal tarlamızda ekinler yetiştirebiliyor, hayvanlarımızı besleyebiliyor ve çiftliğimize yeni binalar ekleyebiliyoruz ve bakımını yapabiliyoruz.
FarmVille 2'de oyunun temel hikayesi kendi çiftliğinizi kurmanız ve bir çiftlik kooperatifine katılmanız üzerine kurulmuş. Kendinize ait çiftliğinizi kurduktan sonra tarlanızda ekinler yetiştirmeye, çeşitli çiftlik hayvanları beslemeye başlıyorsunuz ve ürettiğiniz tarım ve hayvancılık ürünlerini kooperatife satabiliyorsunuz. Ürünlerinizi sattıkça kazanacağınız parayla çiftliğinizi genişletebilmeniz ve yeni çiftlik binaları
FarmVille 2 ilk oyunla kıyaslandığında bize göze daha hoş görünen grafikler sunmanın yanında internet bağlantısı olmadan ve Facebook hesabı ile giriş yapmadan oyunu oynayabilme imkanı veriyor. Oyunda çiftliğimizi kişiselleştirebilmemiz için sayısız seçenek yer almakta.
Deniz kıyısında kendimize ait bir çiftliğe sahip olabilme imkanı veren FarmVille 2'de gizli hazineleri keşfederek çiftliğimize katkıda bulunabilmekteyiz. Eğer çiftlik oyunlarını seviyorsanız FarmVille 2'yi kaçırmayın.
Farmville 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,811
- DOSYA BOYUTU 42.00 MB
- Üretici Zynga
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Farmville 2, Türkçe dil seçeneği ile gelen ücretsiz ve popüler çiftlik kurma ve yönetme oyunudur.
Her yaştan kullanıcısı bulunan oldukça popüler çiftlik kurma ve yönetme oyunu FarmVille’nin devam oyunu FarmVille 2: Köy Kaçamağı, Windows Phone 8 ve üzeri işletim sistemli telefonlarda ücretsiz olarak oynanabiliyor ve Türkçe dil desteği ile geliyor.
İlk oyuna göre daha göz alıcı grafikler sunan ve internet bağlantısı olmadan, Facebook’a giriş yapmadan oynama seçeneği sunan FarmVille 2’de kendi çiftliğimiz kuruyor, hayvanlar yetiştiriyor, ekinleri hasat ediyoruz. Ticaret yapmak ve paylaşımda bulunmak için çiftlik kooperatifine girebiliyoruz. Çiftliğimiz ister tek başımıza istersek arkadaşlarımızın katkılarıyla büyütebiliyoruz.
Ücretsiz olarak oynanabilen oyun internet bağlantısı gerektirmeden oynanabiliyor ancak çevrimiçi oynadığımızda dünyanın dört bir yanından insanlarla anonim olarak oynama ve onlarla sohbet etme, ticaret yapma, su gönderme, deniz kenarında arkadaşlarımızın uğrayabileceği bir aile çiftliği inşa etme gibi öğeler oyuna dahil oluyor ve arkadaşlarımızla beraber çiftliğimizi büyütmenin keyfini sürebiliyoruz.
Çiftlik oyunlarını oynamaktan zevk alıyorsanız, kendi çiftliğinizi dilediğinizce oluşturma ve yönetme imkanı tanıyan FarmVille 2: Köy Kaçamağı oyununu kesinlikle oynamalısınız.
Farmville 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 102,025
- Üretici Zynga
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Dünyanın en önemli oyun firmaları arasında yer alan Zynga’nın yeni oyunu Farmville 2 kapılarını bütün oyunculara açtı.
Dünyanın en önemli oyun firmaları arasında yer alan Zynga’nın yeni oyunu Farmville 2 indir kapılarını bütün oyunculara açtı. Daha önceden duyurusu ile hayranlarını heyecanlandıran başarılı yapım Farmville’in yeni oyunu olarak nitelendirilen Farmville 2 yeniden Zynga hayranlarında bir merak ve heyecan uyandırmayı başardı.
Benzer oyunların kat kat ötesinde bir görsellik ve oynanışa sahip olan Zynga’nın yeni Farmville oyunu Farmville 2 ile birlikte artık bizleri çok farklı bir çiftlik oyunu deneyimi bekliyor. Farmville 2’yi kısaca bir gözlemlediğimiz zaman gerçekten de ilk oyunundan çok büyük farklar taşıdığını ve alanındaki en iyi yapım olduğunu sahip olduğu kaliteli içeriği ve oynanışı ile kısa sürede anlıyoruz.
Farmville 2 Detayları
Oyunun en çok konuşulan ve beğenilen yeniliklerinden birisi bizlere sunduğu üç boyutlu görünümü… Farmville 2’nin sunduğu üç boyutlu görünümü sayesinde artık çiftliğimiz daha canlı bir hal alıyor ve oyun gerçek anlamda sahip olduğu kalite çıtasını bir kademe daha yukarı taşıyor. Gelişmiş görsellerinin yanı sıra Farmville 2 aynı zamanda oynanış anlamında da kullanıcılarına farklı yenilik ve kolaylıklar sağlamakta.
Sağlanan kolaylıktan kasıt; oyun artık çok daha basit ve anlaşılır bir hal aldı. Böylece Farmville oynamayı arzulayıp da oyunu bir türlü çözemeyeceğini düşünüp oynayamayan kullanıcılar için Farmville 2 kapısı açılmış oldu. Kolay basit ve anlaşılır kullanıcı ara yüzü ve oyun menüsü ile Farmville 2 Zynga’nın bu yıl oyun piyasasına sürdüğü en başarılı yapımlar arasında ve en başarılı çiftlik oyunu olarak lanse ediliyor.
Farmville 2’nin bizlere oynanış alanında getirdiği en önemli yeniliklerden birisi sulama sisteminde. Artık kolayca kuyulardan su çekebiliyor, tarla ve bitkilerinizi sulayarak onları yetiştirebiliyorsunuz. Bitki ve tarla yetiştirmenin yanı sıra Farmville 2’de hayvan yetiştirme konusu da farklı bir tabloda yer alıyor. Artık çiftlik hayvanlarınızı küçüklüğünden itibaren büyütebilecek ve onların gelişim sürecine şahit olacaksınız. Yenilenen ara yüzü ve oynanışı ile çok daha eğlenceli bir hale dönüşen Farmville 2 bir zamanların çiftlik oyunu çılgınlığını tekrar su yüzüne çıkarıyor.
Yeni Oynanış Özellikleri
Üç Boyutlu Görselleri
Kolay Oynanabilirlik
Bağımlılık Yaratıcı