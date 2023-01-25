Enlisted, takımla oynanan devasa çok oyunculu (MMO) birinci şahıs nişancı oyunu.

Erkan Calp - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Enlisted, 2. Dünya Savaşı’ndan önemli anları yaşatan, takım tabanlı birinci şahıs devasa çok oyunculu nişancı oyunu. Oyun, çok sayıda asker, tank ve uçağın topçu ve deniz desteğiyle birlikte gerçekten etkileyici çarpışmalarını gözler önüne sererken, silahları, askeri araçları ve o dönemin atmosferini yeniden yaratıyor.

Enlisted Oyna

Oyun modlarının çoğu birkaç piyade takımını içeren bir savaşı simüle ediyor ve oyunculara çeşitli rollere sahip bir asker takımı (hafif makineli tüfek askeri, keskin nişancı, telsiz operatörü, tüfekçi ve diğerleri), bütün bir askeri araç mürettebatı veya bir uçakta pilotun kontrolünü veriyor. Savaşçılardan biri doğrudan kontrol edilebilirken, diğerleri oyuncuların genel emirlerini uygulayarak bağımsız hareket ediyor ve ateş açıyor. Takımdaki tüm askerlerin düşmesi durumunda oyuncular hazırda bekleyen bir sonraki takımlarıyla yeniden doğuyor.

Enlisted, Gaijin Entertainment’ın askeri online aksiyon oyunu War Thunder’da kullanılan motor olan Dagor motoru kullanılarak Darkflow Software stüdyosu tarafından geliştirilmiş. Bu nedenle yeniden oluşturulmuş kara araçları ve uçaklar en gerçekçi şekilde görünüyor, hareket ediyor ve kontrol ediliyor, hasar modelleri de oldukça karmaşık.