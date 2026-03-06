YouCam Perfect APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 134.7 MB
- Üretici Perfect Mobile Corp.
-
Yapay zeka destekli bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan YouCam Perfect APK, vücut şekillendirmeden nesne kaldırma işlemlerine kadar her türlü düzenleme imkanını kullanıcılara sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, yüz hatlarını otomatik olarak tanıyan ve tek dokunuşla pürüzsüzleştirme, diş beyazlatma veya yüz şekillendirme yapabilen akıllı bir sisteme sahiptir.
- Fotoğrafın arka planındaki istenmeyen kişileri veya nesneleri, yapay zeka yardımıyla dokuyu bozmadan silebilirsiniz.
- Sadece yüz düzenleme değil; binlerce çerçeve, efekt, çıkartma ve yazı tipiyle karmaşık grafik tasarımlar oluşturmanıza olanak tanır.
YouCam Perfect APK, gelişmiş yapay zeka araçlarını içerisinde barındıran bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Portre düzenleme, kalite iyileştirme ve nesne ekleme gibi özellikleri de kullanıcılara sunan YouCam Perfect, fotoğrafınızı mükemmel derecede düzenlemektedir.
Nesne eklemenin yanı sıra istenmeyen arka plan nesnelerini kaldırabilir veya arka plan görseli ekleyebilirsiniz. Fotoğraflarınızın arka planını yeşil ekran olarak kullanın, yeni nesneler ekleyin ve kendi fotoğraflarınızı keserek başka içeriklerde kullanın.
Uygulamanın en göze çarpan özelliği, vücut şekillendirme sistemidir. Belinizin altını inceltebilir, karın kası ekleyebilir, boyunuzu uzatabilir ve hatta yüzünüz için güzellik efektleri kullanabilirsiniz.
YouCam Perfect APK İndir
Tek bir dokunuşla yüzünüzdeki sivilceleri ve siyah noktaları gidermek ister misiniz? YouCam Perfect APK ile birlikte cildinizi pürüzsüzleştirin, dişlerinizi beyazlatın ve kusurları tamamen giderin. Ayrıca kapsamlı makyaj araçlarıyla ruj, allık veya kontur gibi işlemleri yüzünüze uygulayabilirsiniz.
Harika efektler, filtreler ve yapay zeka araçlarıyla ön plana çıkan YouCam Perfect APK'yı indirin ve siz de fotoğraflarınızı mükemmel hale getirin!
YouCam Perfect - Photo Editor Uygulaması Özellikleri
- Android için yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme
- Güzellik kamerası ve makyaj aracı
- Vücut şekillendirme ve boy uzatma
- Nesne kaldırma ve ekleme
- Arka plan kaldırma ve ekleme
- Fotoğraf kalitesini artırma
- Çerçeveler, yazı tipleri ve çıkartmalar
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama tamamen ücretsiz mi?
Uygulama "Freemium" modelindedir. Temel düzenleme araçları ücretsizdir; ancak premium filtreler, nesne kaldırma sınırı ve gelişmiş AI özellikleri için "Premium" abonelik gereklidir.
Düzenlediğim fotoğrafların kalitesi düşer mi?
Hayır, uygulama HD dışa aktarma desteği sunar. Ayarlar kısmından yüksek çözünürlüklü kaydı seçerek fotoğraflarınızı sosyal medya veya baskı için en net haliyle kaydedebilirsiniz.
"AI Moda" ve "AI Saç" özellikleri nasıl çalışır?
Bu özellikler, fotoğrafınızdaki kişinin üzerine dijital kıyafetler giydirmenizi veya saç rengi/modelini gerçekçi bir şekilde değiştirmenizi sağlar. Satın almadan önce yeni bir tarz denemek için idealdir.
Verilerim ve fotoğraflarım güvende mi?
Geliştirici (Perfect Corp.), fotoğrafların sadece düzenleme amacıyla işlendiğini belirtmektedir. Ancak bulut yedekleme özelliğini kullanmıyorsanız, fotoğraflarınız yerel olarak cihazınızda saklanır.
Diğer editörlerden (Picsart veya Meitu gibi) farkı nedir?
YouCam Perfect'in ana odak noktası **"Beauty Technology"**dir. Yani genel grafik tasarımdan ziyade, insan yüzü ve vücudu üzerindeki en doğal ve estetik düzenlemeleri yapmakta uzmanlaşmıştır.