Yapay zeka destekli bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan YouCam Perfect APK, vücut şekillendirmeden nesne kaldırma işlemlerine kadar her türlü düzenleme imkanını kullanıcılara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, yüz hatlarını otomatik olarak tanıyan ve tek dokunuşla pürüzsüzleştirme, diş beyazlatma veya yüz şekillendirme yapabilen akıllı bir sisteme sahiptir.

Fotoğrafın arka planındaki istenmeyen kişileri veya nesneleri, yapay zeka yardımıyla dokuyu bozmadan silebilirsiniz.

Sadece yüz düzenleme değil; binlerce çerçeve, efekt, çıkartma ve yazı tipiyle karmaşık grafik tasarımlar oluşturmanıza olanak tanır.

YouCam Perfect APK, gelişmiş yapay zeka araçlarını içerisinde barındıran bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Portre düzenleme, kalite iyileştirme ve nesne ekleme gibi özellikleri de kullanıcılara sunan YouCam Perfect, fotoğrafınızı mükemmel derecede düzenlemektedir.

Nesne eklemenin yanı sıra istenmeyen arka plan nesnelerini kaldırabilir veya arka plan görseli ekleyebilirsiniz. Fotoğraflarınızın arka planını yeşil ekran olarak kullanın, yeni nesneler ekleyin ve kendi fotoğraflarınızı keserek başka içeriklerde kullanın.

Uygulamanın en göze çarpan özelliği, vücut şekillendirme sistemidir. Belinizin altını inceltebilir, karın kası ekleyebilir, boyunuzu uzatabilir ve hatta yüzünüz için güzellik efektleri kullanabilirsiniz.

YouCam Perfect APK İndir

Tek bir dokunuşla yüzünüzdeki sivilceleri ve siyah noktaları gidermek ister misiniz? YouCam Perfect APK ile birlikte cildinizi pürüzsüzleştirin, dişlerinizi beyazlatın ve kusurları tamamen giderin. Ayrıca kapsamlı makyaj araçlarıyla ruj, allık veya kontur gibi işlemleri yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Harika efektler, filtreler ve yapay zeka araçlarıyla ön plana çıkan YouCam Perfect APK'yı indirin ve siz de fotoğraflarınızı mükemmel hale getirin!

YouCam Perfect - Photo Editor Uygulaması Özellikleri

Android için yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme

Güzellik kamerası ve makyaj aracı

Vücut şekillendirme ve boy uzatma

Nesne kaldırma ve ekleme

Arka plan kaldırma ve ekleme

Fotoğraf kalitesini artırma

Çerçeveler, yazı tipleri ve çıkartmalar