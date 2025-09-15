Youtube Revanced APK
Youtube Revanced APK, reklam engelleme başta olmak üzere birçok premium özelliği kullanıcılara sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- YouTube ReVanced, resmi YouTube uygulamasının reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve video indirme gibi ek özellikler sunan değiştirilmiş bir sürümüdür.
- Uygulama, kullanıcılara video içi reklamlar, ana sayfa reklamları ve banner reklamlar dahil olmak üzere tüm reklamları engelleyerek kesintisiz bir izleme deneyimi sunar.
- Gelişmiş özellikleri arasında, diğer uygulamaları kullanırken veya ekran kapalıyken bile videoların sesini dinleme imkanı bulunur.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Youtube Revanced APK, kullanıcılara reklamsız bir Youtube deneyimi sunuyor. Youtube uygulamasını daha gelişmiş bir şekilde sunan Youtube Revanced, standart uygulamada bulunmayan birçok özelliği içerisinde barındırıyor.
Reklam engelleme, arka planda oynatma, sponsorlu içerikleri atlama ve basit indirme seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Ana uygulamanın temel özelliklerini ve arayüzü tamamen korunmaktadır. Sadece premium özelliklerden yararlanacak ve yeni eklenen özelliklerin keyfini çıkaracaksınız.
Ücretsiz bir şekilde sunulan Youtube Revanced APK, uygulama içerisindeki tüm ayarlamaları size bırakıyor. Video kalitesi değiştirme, sekme gizleme, yorum ve shorts bölümünü kapatma gibi özelleştirmeleri istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, temayı da karanlık veya aydınlık olarak ayarlayabilirsiniz.
Youtube Revanced APK İndir
Yeni eklenen özelliklerin yanı sıra halihazırda bulunan özelliklerin de tekrardan tasarlandığını görebiliriz. Örneğin, gelişmiş video kalitesi seçenekleriyle videolarınızın kalitesini daha kapsamlı bir şekilde ayarlayabilir ve yüksek çözünürlükte video izleyebilirsiniz.
Siz de Youtube Revanced APK indirin ve Youtube uygulamasının tüm premium özelliklerini ücretsiz bir şekilde kullanın!
Youtube Revanced Uygulaması Özellikleri
- Android için reklamsız Youtube uygulaması
- Arka planda video oynatma
- Kişiselleştirilebilir arayüz
- Sekme gizleme ve yorumları kapatma
- Gelişmiş video kalitesi seçenekleri
- Ücretsiz Youtube videosu indirme
- Sponsorlu içerikleri atlama
Sıkça Sorulan Sorular
YouTube ReVanced nedir ve neden kullanılıyor?
YouTube ReVanced, resmi YouTube uygulamasının, reklamları kaldırma ve ek özellikler ekleme amacıyla topluluk tarafından geliştirilmiş, değiştirilmiş bir sürümüdür. Kullanıcılar tarafından özellikle reklamsız bir izleme deneyimi yaşamak için tercih edilir.
Uygulamanın en önemli özellikleri nelerdir?
En bilinen özelliği, video içi reklamları ve banner reklamları tamamen engellemesidir. Ayrıca, videoları arka planda oynatma (ekran kapalıyken bile sesini dinleme), sponsorlu bölümleri otomatik atlama ve video indirme gibi özellikler de sunar.
YouTube Premium ile arasındaki fark nedir?
YouTube Premium, reklamsız izleme ve arka planda oynatma gibi özellikleri ücretli bir abonelikle resmi olarak sunar. ReVanced ise bu özelliklerin çoğunu ücretsiz olarak sağlar. Ancak ReVanced, Premium'un sunduğu YouTube Music gibi diğer hizmetleri içermez ve resmi destekten yoksundur.
Uygulamayı kullanmak için telefonuma root yetkisi vermem gerekiyor mu?
Uygulamanın eski versiyonlarında root yetkisi gerekebilse de, güncel sürümleri genellikle root gerektirmeyen (non-root) versiyonlara sahiptir. Bu sayede, telefonunuzun güvenliğini riske atmadan uygulamayı kullanabilirsiniz.