Youtube Revanced APK, reklam engelleme başta olmak üzere birçok premium özelliği kullanıcılara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler YouTube ReVanced, resmi YouTube uygulamasının reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve video indirme gibi ek özellikler sunan değiştirilmiş bir sürümüdür.

Uygulama, kullanıcılara video içi reklamlar, ana sayfa reklamları ve banner reklamlar dahil olmak üzere tüm reklamları engelleyerek kesintisiz bir izleme deneyimi sunar.

Gelişmiş özellikleri arasında, diğer uygulamaları kullanırken veya ekran kapalıyken bile videoların sesini dinleme imkanı bulunur.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Youtube Revanced APK, kullanıcılara reklamsız bir Youtube deneyimi sunuyor. Youtube uygulamasını daha gelişmiş bir şekilde sunan Youtube Revanced, standart uygulamada bulunmayan birçok özelliği içerisinde barındırıyor.

Reklam engelleme, arka planda oynatma, sponsorlu içerikleri atlama ve basit indirme seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Ana uygulamanın temel özelliklerini ve arayüzü tamamen korunmaktadır. Sadece premium özelliklerden yararlanacak ve yeni eklenen özelliklerin keyfini çıkaracaksınız.

Ücretsiz bir şekilde sunulan Youtube Revanced APK, uygulama içerisindeki tüm ayarlamaları size bırakıyor. Video kalitesi değiştirme, sekme gizleme, yorum ve shorts bölümünü kapatma gibi özelleştirmeleri istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, temayı da karanlık veya aydınlık olarak ayarlayabilirsiniz.

Youtube Revanced APK İndir

Yeni eklenen özelliklerin yanı sıra halihazırda bulunan özelliklerin de tekrardan tasarlandığını görebiliriz. Örneğin, gelişmiş video kalitesi seçenekleriyle videolarınızın kalitesini daha kapsamlı bir şekilde ayarlayabilir ve yüksek çözünürlükte video izleyebilirsiniz.

Siz de Youtube Revanced APK indirin ve Youtube uygulamasının tüm premium özelliklerini ücretsiz bir şekilde kullanın!

Youtube Revanced Uygulaması Özellikleri

Android için reklamsız Youtube uygulaması

Arka planda video oynatma

Kişiselleştirilebilir arayüz

Sekme gizleme ve yorumları kapatma

Gelişmiş video kalitesi seçenekleri

Ücretsiz Youtube videosu indirme

Sponsorlu içerikleri atlama