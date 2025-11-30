Zara Home
Zara Home uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan evinize en uygun ürünleri bulabilir ve satın alabilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, kullanıcılara Zara Home ürün koleksiyonlarının tamamına kolay erişim sağlayarak ev dekorasyonu ve tekstil ürünleri için mobil alışveriş imkanı sunar.
- Uygulama, mobil cihazın özelliklerini kullanarak alışverişi kolaylaştırır. Örneğin, ürünleri görüntü arama (Image Search) yoluyla bulma, kullanıcıları doğrudan ürün sayfasına yönlendiren QR kod tarama ve favori ürünleri saklama gibi işlevler sunar.
- Kullanıcılar, siparişlerini kolayca takip edebilir, faturalarını dijital olarak yönetebilir ve ödeme/teslimat bilgilerini kişisel hesaplarında saklayabilirler.
Zara Home uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan evinize en uygun ürünleri bulabilir ve satın alabilirsiniz. Evinizde değişiklik yapmak istiyorsanız ve en uygun ürünleri arıyorsanız, Zara Home uygulaması üzerinden çok farklı alternatif ürünler bulabilirsiniz.
Yatak odası, oturma odası, mutfak, yemek odası, banyo gibi kategorilerde onlarca farklı ürün yelpazesi sunan uygulamada ilginizi çekecek ürünlere ulaşabilirsiniz.
Kokular, çocuk ürünleri ve plaj ürünleri gibi alternatif ürün kategorileri de sunan Zara Home uygulamasında, önerilen ürünlere göz atarak evinize uygun ürünler bulabilirsiniz.
Zara Home İndir
Beğendiğiniz ürünlerin varsa model ve renk seçeneklerini belirledikten sonra sepetinize ekleyerek güvenli bir şekilde satın alabileceğiniz Zara Home uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, evinize yeni bir soluk getirecek ürünleri incelemeye başlayabilirsiniz.
Siz de Zara Home indirin ve evinize en güzel ve en uyumlu eşyaları satın alın!
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama üzerinden hangi ürünleri bulabilirim?
Uygulama, Zara Home'un ev tekstili (nevresim, havlu vb.), dekorasyon, sofra takımları, banyo ürünleri ve giyim koleksiyonları (Home Wear) dahil olmak üzere tüm güncel ürün yelpazesine erişim sağlar.
Mağazada gördüğüm bir ürünü uygulama ile nasıl bulabilirim?
Uygulamadaki Barkod Tarayıcı (Barcode Scanner) özelliğini kullanarak fiziksel ürünlerin etiketindeki barkodu taratabilir ve böylece ürünün stok durumunu, detaylarını veya online sipariş imkanını görebilirsiniz.
Uygulamada görsel arama (Image Search) özelliği var mı?
Evet. Kullanıcılar bir ürünün fotoğrafını çekerek veya galeriden yükleyerek, o ürüne veya benzer ürünlere hızla ulaşabilirler.
Online verdiğim siparişi uygulamadan nasıl takip edebilirim?
Tüm siparişleriniz, uygulama içindeki kişisel hesabınızda depolanır. Buradan siparişinizin durumunu (hazırlanıyor, kargoya verildi, teslim edildi) anlık olarak takip edebilir ve dijital faturanıza ulaşabilirsiniz.
Uygulama, fiyatlandırmayı Erken Erişim veya diğer durumlarda değiştirmeyi planlıyor mu?
Zara Home uygulaması bir alışveriş uygulamasıdır ve standart bir fiyatlandırma/erken erişim yapısına sahip değildir. Ürün fiyatları mağazalarla aynıdır ve ürün fiyatlarında özel bir uygulama içi indirim planı olup olmadığı, kampanyalara göre değişebilir.
