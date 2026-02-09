Zerowake GATES: BL RPG APK

Android için BL RPG oyunları arasında öne çıkan yapım, webtoon karakterlerini bir araya getiren evreni ve sıra tabanlı savaş sistemi ile ilginç bir rol yapma deneyimi sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 17 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun; romantizm, dram ve stratejiyi bir araya getiren hikâye odaklı bir RPG deneyimi sunar.

İnternet bağlantısı, güncellemeler ve çevrim içi özellikler için gereklidir.

Oyun ücretsizdir, ancak isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar içerir.

BL Multi-Universe RPG APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz, dram ve stratejiyi bir araya getiren sıra tabanlı bir rol yapma oyunudur. Kidari Studio’nun sevilen webtoon serilerinden karakterler ile Storytaco’nun orijinal kahramanlarını buluşturan oyun, oyunculara sürükleyici bir hikâye sunuyor.

Uzaylı istilası sonrası harabeye dönmüş bir dünyada geçen hikâyede, yalnızca Esper’ler ve Guide’lar insanlığın son umudu olarak ayakta kalıyor. Oyuncular, karakterler arasındaki bağları güçlendirerek güçlü kombinasyonlar oluşturur ve savaşlarda stratejik avantaj elde eder.

BL Multi-Universe RPG APK İndir

BL Multi-Universe RPG APK, sıra tabanlı savaş sistemi, kart toplama mekanikleri ve derin hikâye anlatımıyla uzun süreli bir deneyim sunar. Espers ve Guides arasındaki duygusal bağlar hikâyenin yanında, savaş gücünü de doğrudan etkiler.

Eğer stratejik RPG oynanışını seviyorsanız, siz de BL Multi-Universe RPG APK’yı indirin!

BL Multi-Universe RPG Oyunu Özellikleri

Sıra tabanlı stratejik savaş sistemi

Webtoon karakterlerinin yer aldığı evren

Espers & Guides eşleşme mekanikleri

Kart toplama ve deste kurma sistemi

Ana hikâye ve yan senaryolar