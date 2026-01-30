Zoo Island: Wild Family Park APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 163.3 MB
- Üretici Sparkling Society - Build Town City Building Games
-
Android simülasyon oyunları arasında öne çıkan Zoo Island Wild Family Park APK, kendi hayvanat bahçenizi kurup yönetebileceğiniz bir oyun deneyim sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun; kendi hayvanat bahçenizi kurabileceğiniz ve hayvanları besleyip büyütebileceğiniz kapsamlı bir hayvanat bahçesi simülasyon oyunudur.
- İnternet bağlantısı olmadan oynayabilirsiniz; internet bağlantısına bağlandığınızda ise etkinlikler, güncellemeler ve ek içeriklerden yararlanabilirsiniz.
- Oyun, her yaştan oyuncuya hitap eden sezgisel kontrolleri ve renkli 3D grafikleri ile rahatlatıcı bir oynanış sunar.
Zoo Island: Wild Family Park APK, kendi hayvanat bahçenizi kurup yönetebileceğiniz eğlenceli ve kapsamlı bir simülasyon oyunudur.
Oyunda tavşanlardan fillere kadar birçok farklı hayvan türü bulunuyor. Hayvanlarınızı besleyebilir ve sağlıklı şekilde büyümelerini takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yeni yavrular elde edebilirsiniz ve hayvanat bahçenizi zamanla daha da genişletebilirsiniz.
Zoo Island: Wild Family Park APK İndir
Zoo Island: Wild Family Park APK, boş bir adadan başlayarak hayalinizdeki hayvanat bahçesini sıfırdan kurmanızı sağlar. Yaşam alanları ve süslemeler ekleyerek parkınızı kişiselleştirebilir, ziyaretçileriniz için unutulmaz bir deneyim yaratabilirsiniz.
Oyun, internet bağlantısı olmadan da oynanabilir yapısıyla keyifli bir deneyim sunar. Ayrıca arkadaşlarınızın hayvanat bahçelerini de ziyaret edebilir ve etkinliklere katılarak özel ödüller kazanabilirsiniz.
Eğer hayvanları seviyor ve kendi hayvanat bahçenizi yönetmek istiyorsanız, siz de Zoo Island: Wild Family Park APK’yı indirin!
Zoo Island: Wild Family Park Oyunu Özellikleri
- Android için hayvanat bahçesi simülasyon oyunu
- Farklı türlerde sevimli ve vahşi hayvanlar
- Hayvan besleme, bakım ve çiftleştirme sistemi
- Hayvanat bahçesini inşa etme ve özelleştirme
- Detaylı 3D grafikler ve animasyonlar
- Görevler, etkinlikler ve özel ödüller
- Arkadaşlarla etkileşim ve ziyaret sistemi
- Offline oynanabilme
Sıkça Sorulan Sorular
Zoo Island: Wild Family Park APK tamamen ücretsiz mi?
Evet, oyunu indirmek ve oynamak ücretsizdir. Ancak isteğe bağlı uygulama içi satın alımlar bulunabilir.
Oyun internet olmadan oynanabilir mi?
Evet. Zoo Island Wild Family Park offline olarak oynanabilir ve internet bağlantısı gerektirmez.
Oyunda hangi hayvanlar bulunuyor?
Aslan, fil, zürafa, maymun, tavşan gibi birçok sevimli ve vahşi hayvan türü oyunda yer almaktadır.
Oyunda arkadaşlarla etkileşim var mı?
Evet. Arkadaşlarınızın hayvanat bahçelerini ziyaret edebilir, fikir alışverişi yapabilir ve birlikte ilerleyebilirsiniz.