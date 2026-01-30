Android simülasyon oyunları arasında öne çıkan Zoo Island Wild Family Park APK, kendi hayvanat bahçenizi kurup yönetebileceğiniz bir oyun deneyim sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun; kendi hayvanat bahçenizi kurabileceğiniz ve hayvanları besleyip büyütebileceğiniz kapsamlı bir hayvanat bahçesi simülasyon oyunudur.

İnternet bağlantısı olmadan oynayabilirsiniz; internet bağlantısına bağlandığınızda ise etkinlikler, güncellemeler ve ek içeriklerden yararlanabilirsiniz.

Oyun, her yaştan oyuncuya hitap eden sezgisel kontrolleri ve renkli 3D grafikleri ile rahatlatıcı bir oynanış sunar.

Zoo Island: Wild Family Park APK, kendi hayvanat bahçenizi kurup yönetebileceğiniz eğlenceli ve kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Oyunda tavşanlardan fillere kadar birçok farklı hayvan türü bulunuyor. Hayvanlarınızı besleyebilir ve sağlıklı şekilde büyümelerini takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yeni yavrular elde edebilirsiniz ve hayvanat bahçenizi zamanla daha da genişletebilirsiniz.

Zoo Island: Wild Family Park APK İndir

Zoo Island: Wild Family Park APK, boş bir adadan başlayarak hayalinizdeki hayvanat bahçesini sıfırdan kurmanızı sağlar. Yaşam alanları ve süslemeler ekleyerek parkınızı kişiselleştirebilir, ziyaretçileriniz için unutulmaz bir deneyim yaratabilirsiniz.

Oyun, internet bağlantısı olmadan da oynanabilir yapısıyla keyifli bir deneyim sunar. Ayrıca arkadaşlarınızın hayvanat bahçelerini de ziyaret edebilir ve etkinliklere katılarak özel ödüller kazanabilirsiniz.

Eğer hayvanları seviyor ve kendi hayvanat bahçenizi yönetmek istiyorsanız, siz de Zoo Island: Wild Family Park APK’yı indirin!

Zoo Island: Wild Family Park Oyunu Özellikleri

Android için hayvanat bahçesi simülasyon oyunu

Farklı türlerde sevimli ve vahşi hayvanlar

Hayvan besleme, bakım ve çiftleştirme sistemi

Hayvanat bahçesini inşa etme ve özelleştirme

Detaylı 3D grafikler ve animasyonlar

Görevler, etkinlikler ve özel ödüller

Arkadaşlarla etkileşim ve ziyaret sistemi

Offline oynanabilme