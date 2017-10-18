100 Kişiye Sorduk, bir dönem Erol Evgin’in sunduğu tahmine dayalı yarışma programı Aileler Yarışıyor’un mobil oyunu. 100 kişiye sorulan soruların en popüler 6 cevabını bulmaya çalıştığınız oyunu nostalji yaşamak adına Android telefonunuza indirip oynamanızı tavsiye ederim.

Erol Evgin’in “100 kişiye sorduk 5 popüler cevap aldık” cümlesiyle başlayan efsane yarışma programı Aileler Yarışıyor’u özlüyorsanız, ücretsiz mobil oyununu indirip hemen oynamaya başlayın. Bu tahmin oyununun en güzel yanı bildiğiniz üzere akla gelmeyecek cevapların en üstlerde çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olması. Sizin “kesinlikle bu yanıt gelmiştir” dediğiniz bir soruda o yanıtı hiç görmeyebilirsiniz. En popüler 6 yanıtı bulmak çoğu zaman kolay olmuyor.

Arkadaşlarınızla oynarken sohbet de edebileceğiniz tahmin oyununda oyunlar 4 ve 6 turdan oluşuyor; her turda yeni bir soru yöneltiliyor. Dilerseniz kendi sorunuzu da oluşturabiliyor, cevaplarıyla şaşırtan o 100 kişi arasına girebiliyorsunuz.