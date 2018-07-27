Adalet Namluda: Afrin, Türk yapımı askeri savaş oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. iPhone/iPad’de oynanabilir en iyi askeri savaş oyunlarından biri olarak gördüğüm Adalet Namluda: Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri askeri olarak Afrin operasyonunda görev alıyorsunuz. Zorlu operasyonlara hazırlandınız, şimdi görev zamanı! Birliğinizi ve sınıfınızı seçin, düşmanla çatışmaya başlayın!

Türk yapımı askeri savaş oyunu Adalet Namluda: Afrin, görselleri ve oynanışıyla etkileyici bir yapım. Rigbak Games tarafından geliştirilen oyunda TSK’nın Zeytin Dalı operasyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği Afrin Harekatında görev alıyorsunuz. Jandarma Özel Harekat veya Polis Özel Harekat veya Mavi - Bordo bereli komando olarak savaşıyorsunuz. Taarruz, sniper ve tank olmak üzere üç sınıf mevcut. Düşmanları kafadan alırsanız daha başarılı sayılıyorsunuz. Başarıyla tamamlanan her görev, size deneyim kazandırmakla kalmıyor; güçlendiriyor. Kask, çelik yelek, kamuflaj gibi savaşta üstünlük kurmanızı sağlayan öğeler açılıyor.