İndir 177.30 MB
Adalet Namluda: Afrin 2.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Aksiyon
  5. Adalet Namluda: Afrin - iPhone ve iPad İçin Türk Yapımı Askeri Savaş Oyunu

Adalet Namluda: Afrin

2.1
ios
Adalet Namluda: Afrin
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Erkan Calp
Erkan Calp -

Türk yapımı askeri savaş oyunu

Adalet Namluda: Afrin, Türk yapımı askeri savaş oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. iPhone/iPad’de oynanabilir en iyi askeri savaş oyunlarından biri olarak gördüğüm Adalet Namluda: Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri askeri olarak Afrin operasyonunda görev alıyorsunuz. Zorlu operasyonlara hazırlandınız, şimdi görev zamanı! Birliğinizi ve sınıfınızı seçin, düşmanla çatışmaya başlayın!

Türk yapımı askeri savaş oyunu Adalet Namluda: Afrin, görselleri ve oynanışıyla etkileyici bir yapım. Rigbak Games tarafından geliştirilen oyunda TSK’nın Zeytin Dalı operasyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği Afrin Harekatında görev alıyorsunuz. Jandarma Özel Harekat veya Polis Özel Harekat veya Mavi - Bordo bereli komando olarak savaşıyorsunuz. Taarruz, sniper ve tank olmak üzere üç sınıf mevcut. Düşmanları kafadan alırsanız daha başarılı sayılıyorsunuz. Başarıyla tamamlanan her görev, size deneyim kazandırmakla kalmıyor; güçlendiriyor. Kask, çelik yelek, kamuflaj gibi savaşta üstünlük kurmanızı sağlayan öğeler açılıyor.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR