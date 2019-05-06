Adhan - Muslim Namaz Time App (Ezan - Diyanet Namaz Vakitleri), App Store’un en çok indirilen uygulamalarından biri olan Muslim Prayer Times’ın yeni sürümü. Diyanet ve Fazilet vakit bildirimleriyle namaz vakitlerini diğer uygulamalardan çok daha detaylı veren uygulama, zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

Diyanet ve Fazilet namaz vakitleri, Ramazan İmsakiye, Kur’an-ı Kerim (10 farklı Meal, Okunuş ve Arapça birlikte), Zikirmatik (Tespih), Kıble pusulası, Esma’ül Hüsna ve detaylıca açıklamaları, Kabeden canlı yayın, Dini önemli günler takvimi, Diyanet Cuma hutbeleri, Bayram mesajları, Dini terimler sözlüğü, Namaz ve Kaza namazı kılanlar için takip sayacı, Dini Kitaplık (Namaz ilmihali, Oruç ve Zekatla ilgili sıkça sorulan sorular, Seçme Hadisler, Namaz hocası gibi önemli kitaplar içeren dev bir kütüphane), Ramazan davulu (alarm değil, kendiniz çalıyorsunuz) ile iOS platformundaki en kapsamlı dini mobil uygulama olan Ezan - Diyanet Namaz Vakitleri’nin sadece arayüzü biraz eski; onun dışında mükemmel. Müslümanlar için en iyi uygulamalardan biri.