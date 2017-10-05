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Age of Giants 1.0 (ios)
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  5. Age of Giants - iOS için Strateji Oyunu

Age of Giants

1.0
ios
Age of Giants
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman
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iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen Age of Giants mobil oyunu taktiksel savunma dehanızla devleşeceğiniz sürükleyici bir strateji oyunudur.

Apple iPhone ve iPad cihazlarında oynanabilen Age of Giants mobil oyunu savunma amaçlı bir strateji oyunudur.

Seçtiğiniz devlerin yanı sıra size eşlik edecek güçlü büyücüler ve kahramanların yer aldığı oyunda yer alan 7 farklı kuleden birini savunmanız için çeşitli yükseltme kartları amacınıza ulaşmada yardımcı olacak. Önemli olan doğru yükseltmeleri doğru zamanda uygulayıp savunma stratejinizle düşmanı geri püskürtebilmek.

Oyunda yer alan 5 farklı haritada 30 bölüm boyunca kulenizi savunacaksınız. Stratejinizi bölüm sayısına ve haritalara göre de belirlemek son derece önemli. Tek kişilik oyun modunun yanı sıra Age of Giants’ı Facebook’taki arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız Age of Giants  mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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