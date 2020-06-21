Simülasyon oyunları arasına katılan Animal Restaurant ile oyuncular bambaşka bir deneyim yaşayacaklar.

Birbirinden farklı hayvanlara hizmet edeceğimiz oyunda dükkanımızda onlar için tarifler hazırlayacak, onların mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlayacağız. Çeşitli hayvanları da garson olarak işe alacağımız yapım da alışılmışın dışında bir deneyim bizleri bekliyor olacak.

Onlarca farklı hayvanın yer aldığı oyun içerisinde herhangi bir internet bağlantısına da ihtiyaç duymayacağız.

Bunlara ek olarak hayvanlarla diyaoglar da kurmak oldukça kolay bir yapıda karşımıza çıkacak. Oyuncular çeşitli bilgilendirme kutucukları ile bilgilendirilecek ve oyuna adapte olabilecekler.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım, oyuncu incelemelerinde de beklentileri karşıladı.