Arena: Galaxy Control, iOS platformunda uzay temalı MOBA oyunu olarak yerini alıyor.

Tepe kamera açısından oynanış sunan kart savaş oyununda galaksinin kontrolünü ele almak için mücadele veriyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından oyuncuyla gerçek zamanlı uzay savaşına hazır mısınız? Sadece tek bir oyuncunun hayatta kalmayı başarabildiği arenalara girmeye hazırlanın!

İndirmesi de oynaması da ücretsiz PvP çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (MOBA) oyunu, birimleri kart formunda karşınıza çıkarıyor. Savaş esnasında kartlarınızı oyuna sürerek aksiyona giriyorsunuz. Dolayısıyla birimleriniz üzerinde tam kontrole sahip değilsiniz. Düşman kulelerini yok ettikçe yıldız kazanıyor ve birimlerinizi yükseltiyorsunuz. Tabii ki oyun ilerledikçe yeni kartların kilidini açılıyor, kart topladıkça daha da güçleniyorsunuz. Savaş öncesinde stratejinizi belirleyip kartlarınızı ayarlıyor ve ikili düellolara giriyorsunuz. Önceki karşılaşmaları izleyerek yeni strateji ve taktikler öğrenmeniz mümkün.