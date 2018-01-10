ASICS Studio, sporla ilgilenen bireylerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir yardımcı uygulamadır. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza kurabileceğiniz uygulama ile fitness yaparken işlevsel bir yardımcıya sahip olabiliyorsunuz.

Verimli bir antreman geçirmek isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bir uygulama olan ASICS Studio, nerede olursanız olun sporunuzu aksatmadan ilerletmenize olanak sağlıyor. Motive edici müzikleri ve profesyonel eğitmenleriyle dikkat çeken uygulamada harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğitim videoları ile hareketleri nasıl yapabileceğinizi görebildiğiniz uygulamayı internetsiz de kullanabiliyorsunuz. Zamanlayıcı ve görsel komut özellikleriyle de spor yapanların işlerini kolaylaştıran ASICS Studio, tam donanımlı bir kişisel antrenör olarak nitelendirilebilir. Kullanışlı menüleri ve sağlık uygulamalarıyla entegresi sayesinde gelişiminizi daha iyi kontrol edebileceksiniz. İlk 7 gün ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için abone olmanız gerekmektedir.

Spor yapanların mutlaka denemesi gereken ASICS Studio, sizleri bekliyor.