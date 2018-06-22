İndir 137.00 MB
Ball Rider 1.0.3 (ios)
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  4. Ball Rider - iPhone ve iPad İçin Top Yarış Oyunu

Ball Rider

1.0.3
ios
Ball Rider
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -
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İnternetsiz oynanabilen top yarış oyunu

Ball Rider, iOS cihazınızda internetsiz oynayabileceğiniz top yarış oyunu. Reflekslerinizi test edebileceğiz bir oyun arıyorsanız, animasyonlarla desteklenmiş minimalist grafikleri ve hareketli müzikleriyle kendisine bağlayan bu yapıma bir şans verin derim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 137MB boyutunda!

Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de keyifli oynanış sunan top yarış oyunu Ball Rider, benzerlerinin aksine sonsuz oynanış sunmuyor, belli bir noktaya ulaşmanızı istiyor. Hızla yuvarlanan topu zıplatarak bazen de yönünü değiştirerek tuzakları geçmeye çalışıyorsunuz. Platformun altı da üstü de engellerle dolu. Dolayısıyla hızlı düşünüp hareket etmeniz, tereddütte kalmamanız önemli.

Ball Rider Özellikleri:

  • İnternetsiz oynama
  • Her yaşa uygun oynanış
  • 50’den fazla rengarenk top
  • Basit kontroller

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