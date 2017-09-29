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Ballz Shooter 1.0 (ios)
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  5. Ballz Shooter - iPhone ve iPad İçin Tuğla Kırma Oyunu

Ballz Shooter

1.0
ios
Ballz Shooter
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

Tuğlalar düşmeden havaya uçurmalısınız.

Ballz Shooter, Ketchapp’ın senelerin eskitemediği Atari oyunundan ilham alarak geliştirdiği arcade yapımı. Meşhur tuğla kırma oyunu breakout'tan bahsediyorum. Nostalji yaşamak için harika bir seçim.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda bombardıman silahıyla tuğlaları vuruyoruz. Tuğlalar yere düşmeden havaya uçurmamız gerekiyor. Gözden kaçırdığımız tek bir tuğla sonumuzu getiriyor. Hem dikkat hem de refleks gerektiren bu oyunla kesinlikle tanışmalısınız. Unutmadan, oyunu oynamak için internet bağlantınızın olması gerekmiyor.

Sonsuz oynanış hakim olduğundan bir noktadan sonra sıkıcı hal almaya başladığını belirtmem gerek. Tabii ki bu, yolda giderken, arkadaşınızı beklerken veya boş zamanlarınızda kafa dağıtmak için oynayabileceğiniz güzel bir oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

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