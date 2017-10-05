İndir 2017.28 MB
Batman: The Enemy Within 1.0 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Macera ve RPG
  4. Batman: The Enemy Within - iPhone ve iPad İçin Macera Oyunu

Batman: The Enemy Within

1.0
ios
Batman: The Enemy Within
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
YORUM YAZ
Erkan Calp
Erkan Calp

Yeni Batman oyununda Riddler ile mücadele ediyoruz.

Batman: The Enemy Within, Telltale Games tarafından geliştirilen yeni Batman oyunu. Yeni sezonda 5 bölümlük serinin ilk bölümü bizlerle buluşuyor. iOS platformunda da ilk bölümün ücretsiz olarak sunulduğu macera oyununda Gotham şehrini alt üst eden Riddler’a bir dur diyoruz. Kötü karakterin korkunç bulmacaları çözmekle uğraşırken geri dönülemez zorlu seçimler yapmamız gerekecek. Hikayenin gidişatını oyuncuya bırakan harika bir yapım karşımızda.

Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen aksiyondan uzak, bol konuşmalı yepyeni Batman oyunu Batman: The Enemy Within’de karşımıza aldığımız karakter Riddler ancak onun hain planlarını çürütmek için aralarında acımasız bir federal ajan ve Joker’in de bulunduğu kötülerle iş birliğine gitmemiz gerekiyor. Oyun boyunca yaptığımız seçimler Batman’in kaderini direkt etkiliyor. Yanlış verdiğimiz bir kararla Bruce’u karanlığın içine gömebiliriz.

Unutmadan, oyunun yapımcısı Telltale, iOS 10 yüklü iPhone 6s ve iPad Air 2 ve daha yeni cihazlarda oyunun oynanması gerektiğini belirtmiş. Ayrıca ikinci bölüme geçerseniz uygulama içi satın alım karşınıza çıkıyor.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yerli Otomobilden Vergi Alınmayacak İNTERNET Yerli Otomobilden Vergi Alınmayacak
GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı! İNTERNET GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı!
BTK, 5G Teknolojisi İçin Tarih Verdi! TEKNOLOJİ BTK, 5G Teknolojisi İçin Tarih Verdi!
İngiltere, Teknoloji Mağdurları İçin Robot Vergisi Toplayacak TEKNOLOJİ İngiltere, Teknoloji Mağdurları İçin Robot Vergisi Toplayacak
Nvidia CEO'su: "GPU'lar Yakında CPU'ların Yerini Alacak" TEKNOLOJİ Nvidia CEO'su: "GPU'lar Yakında CPU'ların Yerini Alacak"
WhatsApp, Spam Bildirme Özelliği İle Tacizlere Son Verecek! MOBİL WhatsApp, Spam Bildirme Özelliği İle Tacizlere Son Verecek!