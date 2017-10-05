Batman: The Enemy Within, Telltale Games tarafından geliştirilen yeni Batman oyunu. Yeni sezonda 5 bölümlük serinin ilk bölümü bizlerle buluşuyor. iOS platformunda da ilk bölümün ücretsiz olarak sunulduğu macera oyununda Gotham şehrini alt üst eden Riddler’a bir dur diyoruz. Kötü karakterin korkunç bulmacaları çözmekle uğraşırken geri dönülemez zorlu seçimler yapmamız gerekecek. Hikayenin gidişatını oyuncuya bırakan harika bir yapım karşımızda.

Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen aksiyondan uzak, bol konuşmalı yepyeni Batman oyunu Batman: The Enemy Within’de karşımıza aldığımız karakter Riddler ancak onun hain planlarını çürütmek için aralarında acımasız bir federal ajan ve Joker’in de bulunduğu kötülerle iş birliğine gitmemiz gerekiyor. Oyun boyunca yaptığımız seçimler Batman’in kaderini direkt etkiliyor. Yanlış verdiğimiz bir kararla Bruce’u karanlığın içine gömebiliriz.

Unutmadan, oyunun yapımcısı Telltale, iOS 10 yüklü iPhone 6s ve iPad Air 2 ve daha yeni cihazlarda oyunun oynanması gerektiğini belirtmiş. Ayrıca ikinci bölüme geçerseniz uygulama içi satın alım karşınıza çıkıyor.