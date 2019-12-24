Beğendik uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden online market alışverişlerinizi yapabilirsiniz.

1986 yılından bu yana hizmet veren Beğendik mağazaları, çağa ayak uydurarak online market siparişlerinizi kapınıza kadar getiriyor. iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden meyve-sebze, süt, kahvaltılık, içecek, et-balık, temel gıda, ev-pet ürünler i gibi kategorilerde binlerce ürün yelpazesi sunan Beğendik uygulamasında, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyerek alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Kapıda ödeme ya da online ödeme seçeneklerinden dilediğinizi kullanabileceğiniz Beğendik uygulamasında, iade etmek istediğiniz ürünler varsa teslimata gelen personele bildirerek iade edebiliyorsunuz. Ankara ve Kayseri’de kullanılabilen Beğendik uygulamasında, online alışverişe özel ayrıcalıkların yanında diğer birçok kampanya ve fırsattan da yararlanabiliyorsunuz.