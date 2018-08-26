Billion Lords

Bir zamanlar, Yeraltı Dünyası Kötülük Efendisi tarafından yönetildi. Sonsuz hırsından dolayı sürükledi, yeraltının üstüne çıktı. Kötülüğün Lordu'nu durdurmak için, Işık Tanrısı bir kahramanlar ordusunu topladı. Işık Tanrısı'nın yardımıyla, Kötülüğün Efendisi kahramanlar tarafından yenildi.

Ancak Kötülüğün Efendisi'nin ölümü, Yeraltı Dünyasını bir hayli ateşli hale getirdi ve bunun üzerine bütün Lordlar, zindanlarını güçlendirmeye ve ordularını toplamaya aynı zamanda boş taht için savaşmaya başladılar. Tuzaklar aracılığıyla kendi zindanınızı yaratın ve düşmanlarınızı yarattığınız kıyametlere götürün.

İstilacılara karşı kahramanlarını savun ve onları yok etmek için büyülere dokun. Ally ve diğer Lordlar ile etkileşime girerek avantajları ve faydaları açığa çıkarın. Arkadaşlarına kanıtlamak için gerçek Lig üyelerine meydan okumaya hazır mısın?