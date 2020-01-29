Biryudumkitap mobil uygulamasını indirin, 15 dakikada okuyup dinleyebileceğiniz en iyi kurgu dışı kitapları keşfedin.
Biryudumkitap mobil uygulamasını kitap okuyacak zaman bulamayanlara şiddetle tavsiye ederim. 15 dakikada okuyabileceğiniz veya dinleyebileceğiniz harika kitapları kütüphanesinde barındırıyor. Tarih, kişisel gelişim, psikoloji, girişimcilik, klasik düşünce, modern felsefe, birçok türde kitabı bulabileceğiniz mükemmel bir mobil uygulama.
Biryudumkitap, FOLX Digital’in kitap kurtları için geliştirdiği, okuyucuların e-posta kutularına her sabah 5 dakikada okuyabilecekleri en iyi hikaye ve roman pasajlarını gönderen bir servis. Türkiye’de 300 binin üzerinde üyesi olan Biryudumkitap, artık akıllı telefonlarda! 15 dakika gibi oldukça kısa bir sürede okunabilen veya dinlenebilen kitap yudumları, öyküler, romanlardan kısa pasafları telefonunuza getiriyor. Akademisyenler tarafından özenle hazırlanmış kitaplara her gün eklenen yenileri ekleniyor, kütüphane sürekli güncelleniyor.
Biryudumkitap Mobil Uygulaması Özellikleri
- Sesli kitap seçeneğiyle metinleri dilediğiniz hızda dinleyebilirsiniz.
- Seçtiğiniz kitapları kütüphanenize ekleyerek uygulamayı özelleştirebilirsiniz.
- Edebiyat tutkunları için her gün genişleyen öykü arşivimizi inceleyin.
- Biryudumkitap Pasajları ile yeni romanlardan tadımlık pasajlar okuyun veya dinleyin.
- Saati ayarlanabilen bildirimler ile günlük hatırlatıcılar ekleyin.
- Gelişmiş okuma seçenekleri ile yazı büyüklüğünü ve parlakllığı ayarlayın, gece ya da gündüz modları ile rahatça okuyun.
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