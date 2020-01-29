Biryudumkitap mobil uygulamasını kitap okuyacak zaman bulamayanlara şiddetle tavsiye ederim. 15 dakikada okuyabileceğiniz veya dinleyebileceğiniz harika kitapları kütüphanesinde barındırıyor. Tarih, kişisel gelişim, psikoloji, girişimcilik, klasik düşünce, modern felsefe, birçok türde kitabı bulabileceğiniz mükemmel bir mobil uygulama.

Biryudumkitap, FOLX Digital’in kitap kurtları için geliştirdiği, okuyucuların e-posta kutularına her sabah 5 dakikada okuyabilecekleri en iyi hikaye ve roman pasajlarını gönderen bir servis. Türkiye’de 300 binin üzerinde üyesi olan Biryudumkitap, artık akıllı telefonlarda! 15 dakika gibi oldukça kısa bir sürede okunabilen veya dinlenebilen kitap yudumları, öyküler, romanlardan kısa pasafları telefonunuza getiriyor. Akademisyenler tarafından özenle hazırlanmış kitaplara her gün eklenen yenileri ekleniyor, kütüphane sürekli güncelleniyor.

Biryudumkitap Mobil Uygulaması Özellikleri