Black Desert Mobile, yoğun ve hızlı tempolu savaş sistemi, rahatlatıcı hayat becerileri ve geniş bir açık dünya sunan MMORPG oyunu.

Canavarlar, korkunç yaratıklar, Tanrılarla savaştığınız aynı zamanda üretim, balıkçılık, aşçılık gibi rahatlatıcı hayat becerileriyle zaman geçirdiğiniz gerçek anlamda açık dünya devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu. Grafikleri de muhteşem! Ücretsiz indirilebilir olmasıyla denenmeyi sonsuza dek hak ediyor.

Pearl Abyss tarafından geliştirilen online çok oyunculu açık dünya rol yapma oyunu Black Desert, 150’den fazla ülkede oyuncusu bulunan bir yapım. Oyun dünyasının önemli isimlerinden “En iyi mobil MMO oynanışı”, “Gerçek bir MMO deneyimi”, “Mobildeki en güzel fantastik MMO” gibi yorumlar alan bir yapımdan bahsediyorum. Keşfedilmeyi bekleyen devasa bir açık dünyaya sahip. Velia ve Olvia gibi kıyı kasabaları, Calpheon’un geniş düzlükleri, Valencia’nın çölleri ve daha keşfedebileceğiniz birçok yer var. Basit araçlarla özelleştirilebilir karakterler 5 sınıfa ayrılıyor. Hızlı, kombo odaklı dönüş sistemi mevcut. Oyunun güzel yanı hep savaşmak zorunda değilsiniz. Balık tutma, ticaret yapma, avlanma, bir şeyler üretme gibi dinlendirici aktivitelerle de vakit geçirebiliyorsunuz ve hepsi farklı ödül kazandırıyor, her biri kazanç getiriyor.