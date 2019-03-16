Blade Bound: Hack'n'Slash of Darkness Aksiyon RPG

Mobil oyunlar arasında rol kategorisinde kendisine yer bulan ve özel savaş efektleri ile dikkat çeken Blade Bound, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve sıra dışı savaşlara katılabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

3 boyutlu grafikleri ve etkileyici tasarımı ile eşsiz bir deneyim kazanabilirsiniz. Oyunda yapmanız gereken, kendinize ait benzersiz bir savaş tarzı oluşturmak ve rakiplerinize karşı yenilmez savaşçılar yetiştirmektir. Çevrimiçi özelliği ile dünyanın dört bir yanından farklı oyuncularla savaşlar yapabilir ve zirveye adınızı yazdırmak için mücadele verebilirsiniz.

Oyun içerisinde farklı özelliğe sahip yüzlerce kılıç ve zırh yer almaktadır. Bu savaş aletlerinin yanı sıra, çeşitli büyü ve sihirler yaparak da düşmanlarınızı yok edebilirsiniz. Ayrıca savaşlarda 1000’den fazla saldırı tekniğinden yararlanabilirsiniz. Birkaç farklı zorluk seviyesinden dilediğiniz seçerek oyuna başlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Blade Bound, farklı elementleri bir araya getirerek kendinize has savaş stili oluşturabileceğiniz ve aksiyon dolu savaşlara katılarak yeni deneyimler kazanabileceğiniz benzersiz bir oyun olarak göze çarpıyor.