Gelmiş Geçmiş En İyi Mount & Blade Warband Modları!

Orta Çağ savaşlarının tozlu yollarında geçen Mount & Blade: Warband,, yıllar önce çıkan bir oyun olmasına rağmen hâlâ sadık bir oyuncu kitlesine sahip. Bunun en büyük sebeplerinden biri, oyuna hayat katan mod topluluğu.

Modlar kimi zaman ufak iyileştirmelerle oynanışı cilalıyor kimi zaman da tamamen yeni dünyalar, görevler ve fraksiyonlar ekleyerek oyunu baştan yaratıyor. Peki Calradia’da geçen maceranızı daha da unutulmaz hale getiren bu modlar hangileri? İşte Warband deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyan en popüler ve sevilen modlar.

En İyi Mount & Blade Warband Modları

Prophesy of Pendor

The Last Days of The Third Age

Floris Expanded Mod Pack

Gekokujo

Diplomacy

Silverstag

Light & Darkness - Heroes of Calradia

Perisno

Ottoman Scenario

Full Invasion 2

A World of Ice and Fire

Suvarnabhumi Mahayuth

1. Prophesy of Pendor

Warband’ın en kapsamlı modlarından biri olan Prophesy of Pendor, oyuncuları tamamen farklı bir fantezi evrenine taşıyor. Kendi fraksiyonları, özel birlikleri ve güçlü düşmanlarıyla zorluk seviyesini en üst noktaya çıkarıyor. Stratejik savaşlar, yeni görevler ve karanlık atmosferiyle saatlerinizi içine çekiyor.

2. The Last Days of The Third Age

Yüzüklerin Efendisi hayranları için gerçek bir hazine. Gondor, Rohan, Mordor ve diğer ikonik fraksiyonlarla devasa savaşlara katılabiliyor, Orta Dünya’nın kaderini şekillendirebiliyorsunuz. Tolkien’in evrenini bu kadar detaylı yaşatmasıyla Warband için en özel modlardan biri oluyor.

3. Floris Expanded Mod Pack

Warband’ın özünü koruyarak üstüne yüzlerce yeni özellik ekleyen dev bir paket. Geliştirilmiş grafikler, daha detaylı şehirler, yeni eşyalar ve yaşam kalitesi iyileştirmeleriyle oyunu daha akıcı hale getiriyor. Total conversion istemeyen ama daha zengin bir deneyim arayanlar için ideal.

4. Gekokujo

Sizi Avrupa’dan alıp Sengoku dönemi Japonya’sına götürüyor. Samuraylar, ninjalar ve daimyo’larla dolu bu mod, dönemin atmosferini başarılı şekilde yansıtıyor. Oyuncular ister tarihi bir klana katılıyor ister kendi klanını kurarak Japonya’yı birleştirmeye çalışıyor.

5. Diplomacy

Warband’ın diplomasi sistemini derinleştiren bu mod, oyuna savaş dışında da stratejik bir yön katıyor. Krallıklar arası ilişkileri daha gerçekçi hale getiriyor, ittifaklar kurmanıza veya siyasi entrikalarla güç dengelerini değiştirmenize imkân tanıyor.

6. Silverstag

Ana oyunun mekaniklerini daha derin ve rafine hale getiren Silverstag, gelişmiş ekonomi sistemi, yeni birlik ağaçları ve daha zorlayıcı savaşlarıyla öne çıkıyor. Warband’ın özünü bozmadan daha kapsamlı bir deneyim sunuyor.

7. Light & Darkness - Heroes of Calradia

Warband’a fantastik unsurlar ekleyen bu mod, sihirler, özel yetenekler ve devasa yaratıklarla bambaşka bir atmosfer yaratıyor. Oyuna RPG tarzı bir hava katıyor ve oyunculara daha epik bir deneyim sunuyor.

8. Perisno

Yepyeni bir dünya haritası, farklı ırklar ve geniş bir hikaye sunan Perisno, Warband’ı fantezi bir evrene dönüştürüyor. Zenginliği ve keşif duygusuyla uzun süre ekran başında tutan bir mod.

9. Ottoman Scenario

Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemini konu alan bu mod, özellikle Türk oyuncular arasında çok seviliyor. Tarihi ordular, sancaklar ve karakterlerle Osmanlı veya dönemin beylikleriyle savaşma imkânı tanıyor.

10. Full Invasion 2

Çok oyunculu tarafı öne çıkaran bu mod, devasa düşman dalgalarına karşı co-op savunma savaşları yapmanıza olanak sağlıyor. Takım çalışması ve strateji isteyen yapısıyla farklı bir deneyim sunuyor.

11. A World of Ice and Fire

Game of Thrones evrenini Warband’a taşıyan bu mod, Westeros ve Essos’un ayrıntılı haritasını, hanedanlarını ve entrikalarını oyuna dahil ediyor. Lannister, Stark ya da Targaryen saflarında savaşmak mümkün.

12. Suvarnabhumi Mahayuth

Warband’ı Güneydoğu Asya’nın 16. yüzyıl atmosferine götüren bu mod, farklı bir tarihi dönem sunuyor. Bölgeye özgü zırhlar, silahlar ve ordularla oyunculara alışılmışın dışında bir deneyim yaşatıyor.

Warband, zaten güçlü mekanikleriyle öne çıkıyor ama mod topluluğu sayesinde her seferinde yeniden keşfedilecek bir oyun haline geliyor. Bu modlar yeni dünyalar açıyor, farklı taktikler denetiyor ve oyunun sınırlarını genişletiyor. Peki senin favori Mount & Blade: Warband modun hangisi?