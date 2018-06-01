Demon güçlerine bağlı birlikler kutsanmış demir cevheri ele geçirebilmek için evrenimize geniş çaplı bir saldırı yaptı. Yaşadığın bölgeyi etkileyen koca bir karanlıkla karşı karşıyasın. Ancak düşmanlarını yenmeli ve savaşçılarla birlikte hareket ederek iyiliği sürdürmelisiniz. Silahlarını kuşan, yeraltı dünyasına giriş yap ve iyilik için savaşmaya başla.

Üç farklı kahraman sunan Blade Reborn'da Ölümsüz Bir Sihirbaz, Soylu Savaşçı veya Sessiz Bir Suikastçı gibi sınıflar yer alıyor. Her sınıf kendi içerisinde 64'ü aşkın yetenek ve beceriye sahipken aynı zamanda savaş tecrübeniz de çok önemli. Yani savaş sırasında serbestçe silah değiştirebiliyorken şık kombinasyonlar oluşturabilir ve en güçlü düşmanlarınızı bile bu şekilde alt edebilirsiniz.

Efsaneni çeşitli şeytani dünyalarını keşfet ve o bölgelerde iyilik için inşaatlara başla. Sonsuz zindan örneklerinde yağma ve altın yığınlarını topla. Savaşçılar için depolama yapmalı ve karanlığa karşı gelmelisiniz. Ayrıca güçlü vuruşlar yapın, çeşitli yeteneklerde ustalaşın ve kendi benzersiz oyun tarzınızı yaratın. Hadi bu başarılı görsel efektlerin içerisinde kendinizi savaşa teslim edin!