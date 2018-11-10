Boom Blast, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Engelleri aşarak ilerleyebileceğiniz oyunda zorlu seviyeleri tamamlamalısınız. Renkli bir oyun atmosferine sahip olan oyunda engelleri birer birer geçmelisiniz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda sürükleyici ve bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Kontrol ettiğiniz top üzerinde bir takım özelleştirmelere de sahip olabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Reflekslerinizi iyi bir şekilde kullanmanız gereken Boom Blast oyununu sakın kaçırmayın.

Zaman geçirmek için birebir bir oyun olarak nitelendirebileceğim Boom Blast, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabiyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız sakın kaçırmayın.

Boom Blast oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.