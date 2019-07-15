Bottle Jump 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda zorlu bölümleri geçmek için mücadele ediyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlu bölümleri geçerek arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz bir oyun olan Bottle Jump 3D, sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Renkli görselleri ve sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan Bottle Jump 3D, sizleri bekliyor.

Bottle Jump 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.