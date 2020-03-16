Bottle Up & Pop oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Şişenin patlamasını, sıçramasını ve hatta uçmasını sağlayın. Her türlü engelden kaçının: Lazerler, ışınlayıcılar, sakız, çiviler ve hatta yabancı maddeler. Oynama sürenizi eğitin, kordinasyonunuzu sağlayın, pop'un gücünü kontrol edin. En önemlisi de mesafeyi doğru hesaplayın çünkü kazanmak için yıldızlara ulaşmanız gerekiyor. Ayrıca yıldızlara ulaşmak için elinizden geleni yapmalısınız.

Eğlence yeni başlıyor. İlginç seviyeleri ve kolay kontrolleri ile oyunseverleri ekran başına kilitliyor. Son derece bağımlılık yapan bu oyunda asla sıkılmayacaksınız. Tek tıkla oynanabilme özelliğinden dolayı çok basit ve eğlenceli bir oyun. Renkli atmosferi ve büyüleyici tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. 200' den fazla bölümüyle her oyunda yeni deneyimler keşfedeceksiniz. Reaksiyon, koordinasyon ve eğlence... Sizin keyifle oyun oynayabilmeniz için özenle hazırlanmıştır. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücetsiz olarak indirebilirsiniz.