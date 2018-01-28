Hua Mulan, Napolyon, Goku ve buna benzer pek çok karakterinizden bir takım oluşturun ve zorlu dülmanlara karşı galibiyetinizi alın. Arenada tüm düşman birliklerini yenin ve dünyanın yeni efsanesi siz olun.

Farklı takımlar ile lonca kurup 34 kişilik savaşlara katılabileceğiniz oyunda dünyanın en güçlü ekipleriyle savaşmalı ve onları arena dışında bırakmalısınız. Ayrıca maç içerisindeki amacınız, takımın kahramanlarında ve altınlarında olmalı. Çünkü size katılacak yeni kahramanlar gücünüzü, altınlar ise maddi durumunuzu olumlu etkileyecektir.

Dünyanın en güçlü takımlarına karşı 5v5 arenada savaşmaya hazır mısın?

Bravo My Hero Özellikleri