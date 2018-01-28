Süper kahramanlarınızı 5v5 arenasında savaştırın ve kendi efsanenizi yazın!
Hua Mulan, Napolyon, Goku ve buna benzer pek çok karakterinizden bir takım oluşturun ve zorlu dülmanlara karşı galibiyetinizi alın. Arenada tüm düşman birliklerini yenin ve dünyanın yeni efsanesi siz olun.
Farklı takımlar ile lonca kurup 34 kişilik savaşlara katılabileceğiniz oyunda dünyanın en güçlü ekipleriyle savaşmalı ve onları arena dışında bırakmalısınız. Ayrıca maç içerisindeki amacınız, takımın kahramanlarında ve altınlarında olmalı. Çünkü size katılacak yeni kahramanlar gücünüzü, altınlar ise maddi durumunuzu olumlu etkileyecektir.
Dünyanın en güçlü takımlarına karşı 5v5 arenada savaşmaya hazır mısın?
Bravo My Hero Özellikleri
- Boss Rush ile savaşmalı ve Apollon, pırlanta, altın toplamalısınız
- Farklı takımlar ile loncalar kurma şansı
- Zorlu düşmanlara karşı taktik ile savaşın
- İster takım olun isterseniz de takımınızı siz oluşturun
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