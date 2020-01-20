Bubble Tea!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükletici bir mobil simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkan Bubble Tea!, farklı karışımlar yaparak puan kazandığınız bir oyundur. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda keyifli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Renkli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda elinizi çabuk tutmanız da gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Bubble Tea! sizleri bekliyor. Rahatlatıcı bir etkiye de sahip olan Bubble Tea! oyunu telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Bubble Tea! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.