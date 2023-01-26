En İyi Çay Makinesi Modelleri ve Fiyatları

Mutfaklarda pratik ev aletleri arasında çay makineleri yer alıyor. Geniş hazneleri ve kolay kullanımlarıyla mutfakta en büyük yardımcılardan biri oluyor diyebiliriz. Fonksiyonel özellikleriyle dikkat çeken çay makineleri hem marka hem de model açısından geniş ürün yelpazesinden oluşuyor. Çok kısa sürede çayın demlenmesini sağlayan cihazlar aynı zamanda çok elektrik harcamıyor. Hem lezzetli çaylar demleyebileceğiniz hem de tasarruf sağlayabileceğiniz en iyi çay makinesi modelleri ve fiyatları genelinde bir rehber hazırladık.

En İyi 5 Çay Makinesi Modeli

Beko BKK 2220 IN Çay Makinesi

Fakir Temper Çay Makinesi

Karaca Tea Break Çay Makinesi

Sinbo Stm-5812 Çay Makinesi

Arzum AR3061 Çay Makinesi

1. Beko BKK 2220 IN Çay Makinesi

Sıcak tutma özellikli Beko BKK 2220 IN çay makinesi, 1650 W gücünde çalışıyor. 700 ml demlik kapasiteli çay makinesinin iç hacmi oldukça geniş. Çelik malzemeden üretilen cihaz, sade görünümüyle dikkat çekiyor.

Kalabalık misafirler için çok rahat kullanılabilecek bir cihaz olarak öne çıkıyor. Kalitesinden dolayı uzun yıllar çok rahat kullanılabiliyor. İçinde su kalmadığında otomatik olarak çalışmayı durduruyor. Enerji tasarrufu sağlama noktasında da avantajlı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu çay makinesinin fiyatı 1.849 TL’dir.

2. Fakir Temper Çay Makinesi

En iyi çay makinesi modelleri arasında yer alan Fakir Temper, susuz çalışma emniyeti özellikli olarak geliştirilmiştir. Cihazın gövde kısmı paslanmaz çeliktir. 1.7 L su ısıtıcı haznesi ve 1.1 L demlik alanı bulunuyor. Çayı uzun süre taze ve sıcak tutma özelliği de mevcuttur. Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı güvenlik sistemi mevcuttur. Fakir Temper çay makinesinin satışı 1.959 TL’den gerçekleşiyor.

3. Karaca Tea Break Çay Makinesi

Çaycı ve kettle olarak iki kullanım şekli olan Karaca Tea Break çay makinesi, aşınma ve yıpranmalara karşı çok dayanıklıdır. Paslanmaz çelik çay filtreli cihaza 360 derece dönebilen taban dizayn edilmiştir. Cihazın diğer önemli özelliğiyse otomatik sıcak tutmadır. Susuz çalışmayı engelleyen emniyet sistemi mevcuttur. 1.8 litre su ısıtıcısı, 0.95 litrede demlik kapasiteli tasarlanmıştır. Karaca Tea Break 1.199 TL’den satılıyor.

4. Sinbo Stm-5812 Çay Makinesi

1800 W güçte tasarlanan cihazın çayı sıcak tutma özelliği vardır. Isıtıcı kapasitesi 1700 ml olan Sinbo Stm-5812 çay makinesi, kalabalık ailelerin kullanabileceği şekilde geniş iç hacimli üretiliyor. İçerisinde su kalmadığında hemen çalışmayı durduruyor. Kısa sürede suyun kaynadığı için makinede çay da hızlıca demleniyor. Sinbo Stm-5812 çay makinesinin fiyatı 388 TL’dir.

5. Arzum AR3061 Çay Makinesi

Arzum AR3061 çay makinesi kullanışlılığını artıran en önemli nokta kireç filtresidir. Ayrıca düşük enerji gereksinimi duyması da cihazın diğer bir avantajıdır. Ergonomik tutma sapı sayesinde çayın hazır olup olmadığı hemen anlaşılabiliyor. Ayrıca makineye ait 0.9 L kapasite demlikte bulunuyor. Otomatik kapanma ve susuz çalışma emniyeti özellikleri de bu çay makinesine entegre ediliyor. Arzum AR3061 çay makinesinin fiyatıysa 789 TL’dir.

Yazımızda mutfakların başköşesinde olması gereken en iyi çay makinesi modellerini sıraladık. Çay yerine daha çok kahve seven taraftaysanız En İyi Kahve Makineleri ve Fiyatları başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.