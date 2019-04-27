Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz ve bağımlısı olabileceğiniz Bumble Up, bir merdivenin basamaklarında yarışarak çeşitli engelleri ve tuzakları aşabileceğiniz keyif verici bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, basamaklarda zıplayarak yukarı doğru ilerlemek ve rastgele atılan engellere karşı kendinizi koruyarak puan toplamaktır. Çubuklar, toplar ve daha onlarca farklı engellerden kurtularak lazer ışınlarına çarpmadan yolunuza devam etmeli ve olabildiğince çok puan toplamalısınız. Yeni rekorlar kırarak arkadaşlarınızla paylaşabilir ve kendinizi kıyasıya bir mücadelenin içinde bulabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca bölüm ve sizi engellemek için hazırlanmış sayısız tuzak yer almaktadır. Tuzaklardan kurtularak çıkabildiğiniz kadar yükseklere çıkmalı ve maksimum puana ulaşmalısınız. Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Bumble Up ile sizlerde eğlenceli anlar geçirebilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.