Bumble Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Bumble hesap silme işleminin oldukça kolay şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Böylece arkadaşlık uygulamasını kullanmaya devam etmek istemeyen kişiler profilini hızlıca silebiliyor. Peki, bu işlem için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Bu rehberde Bumble profil silme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Peki, en popüler arkadaş bulma uygulamalarından biri olan Bumble'da hesap nasıl silinir? Eğer herhangi bir nedenden ötürü söz konusu hizmeti kullanmaya devam etmek istemiyorsanız rehberimizdeki adımları uygulayabilirsiniz.

Bumble Hesap Silme Adımları

Uygulamayı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Dişli çark simgesine dokunun.

Sayfanın alt kısmındaki "Delete account" seçeneğini seçin.

Hesabı silme nedenini seçin.

"Delete account" seçeneğine basın.

Kutucuğa "delete" yazın.

"Confirm" seçeneğine dokunun.

Bu zamana kadar milyonlarca kez indirilen arkadaşlık hizmetini kullanmaya devam etmek istemiyorsanız mobil cihazınızda yüklü olan uygulamayı kaldırmadan önce hesabınızı silebilirsiniz. Bumble profil silme işleminin kalıcı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Android veya iOS cihaz üzerinden Bumble hesabı silme işlemini kolayca yapabilirsiniz. Bunun için söz konusu hizmetin uygulaması yalnızca birkaç adımı sırası ile uygulamanız yeterlidir. İlk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan arkadaşlık uygulamasını açın.

Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak Bumble hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda profil sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Profil sayfasının sağ üst köşesinde yer alan dişli çark simgesinin üzerine dokunun.

Bu adımı uyguladığınız takdirde uygulamaya dair çeşitli ayarların yer aldığı bir sayfa açılacak. Sayfanın alt kısmında bulunan "Delete account" seçeneğini seçin. Söz konusu seçeneği seçtikten sonra yeni bir pencere görüntülenecek.

Açılan pencereden hesabı silme nedenini seçmeniz gerekiyor. Nedeni seçtikten hemen sonra "Delete account" seçeneğine tekrar basın. Bir sonraki adımda kutucuğa "delete" yazın ve son olarak "Confirm" seçeneğine dokunun.

"Confirm" seçeneğini seçtikten hemen sonra hesap giriş ekranı açılacaktır. Eğer ücretli Bumble Boost aboneliğiniz varsa profili silmeden önce bu aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyor.

Bu rehberde Bumble hesabı silme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayabilir ve böylece popüler arkadaşlık hizmetinde yer alan profilinizi kolayca silebilirsiniz.