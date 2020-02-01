Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz Bunny Cuteness Overload, birbirinden sevimli yüzlerce tavşanın yaşadığı küçük bir kasabayı yöneterek çeşitli görevler üstleneceğiniz eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, tavşanlarla donatılmış sevimli bir kasabanın yönetimini üstlenerek macera dolu bir serüvene atılmak ve tavşanların yaşamlarını sürdürebilecekleri minik yaşam alanları inşa etmektir.

Tavşanları geliştirerek aya yolculuk yapmalarını sağlamalı ve bir koloni oluşturarak aydaki yaşamı incelemelisiniz. Bu sayede tavşanlar için ayda bir yaşam alanı bulabilir ve tavşanların hayallerini gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Ay yolculuğunda yeni bölgeler keşfedebilir ve tavşanların hayatlarına macera katmalarını sağlayabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak erişime açılan Bunny Cuteness Overload, binlerce oyun tutkunu tarafında keyifle oynanan kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.